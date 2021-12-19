Все экскурсии и мероприятия в Порте Дугласе
В группе
до undefined чел.
€22.82
за 1 чел.
Место обитания дикой природы в Порт-Дугласе
Полюбуйтесь удивительным множеством животных Австралии в шести местах обитания
Круиз
в группе до undefined чел.
15д
€133.14
за 1 чел.
Круиз по Низким островам на корабле Wavedancer из Порт-Дугласа
⛴ На теплоходе
Совершите круиз на катамаране к Лоу-Айлс, идиллическому нетронутому острову с коралловыми бухтами
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Порте Дугласе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €22.82. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Порте Дугласе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 декабрь, январь и февраль