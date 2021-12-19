Все экскурсии и мероприятия в Серферсе Парадайсе
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€16.48
за 1 чел.
Смотровая площадка SkyPoint
Непревзойденный вид на Золотой берег с высоты 230 метров над парком Surfers Paradise
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1ч
€50.09
за 1 чел.
iFLY - прыжки с парашютом в помещении
🛫 Полеты на самолетах
Это птица? Это самолет? Нет, это действительно вы летите!
В группе
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€81.79
за 1 чел.
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Быстрый доступ к лучшим достопримечательностям Золотого побережья
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Серферсе Парадайсе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €16.48. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Серферсе Парадайсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 декабрь, январь и февраль