17 отзывов оставили туристы

Я помогу Вам открыть и узнать много интересного во время нашей онлайн экскурсии 🧭 по исторической части Сиднея, как когда -то открыл и изучил эту Южную Неизведанную Землю Австралию- Terra Incognita, в 1770 г. Джеймс Кук.

Во время экскурсии вы увидите захватывающие панорамные виды Сиднейской бухты, шедевры архитектуры и строительства как Оперный Театр и Харбор Мост, центральную часть города с возвышающимися небоскребами и район колониальных построек Рокс ( Скалы) . Мы с вами пройдем по самой узкой улицы исторической части Рокс города и вы узнаете интересные истории 📖 происходящие на ней. Мы прогуляемся с вами по главной городской пристани и официального места, с которого ведут европейскую историю освоения Австралии. Вы узнаете из моих рассказов кто были эти великие мореплаватели, которые исследовали этот 5-й континент и дали ему название - АВСТРАЛИЯ. Вы так-же узнаете почему именно англичане решили колонизировать этот континент и ссылать туда преступников.

Я познакомплю вас с историей строительства визитной карточки города и страны - Оперным театром, демонстрирующий новый взгляд на архитектуру 20 века датским архитектором Йорн Уотсон и внесенным в список Всемирного Наследия Юнеско.

Панорамный вид одного и самых широких одноарочных мостов в мире - Харбор Мост не оставит вас равнодушными.

Мы заглянем с Вами в один из старейших Отель 🏨 - паб "Лорд Нельсон" где варят свое очень уникальное пиво под названием "Кровь Нельсона" и так-же познакомитесь с историей других пабов и историческими постройками викторианского стиля архитектуры колониального периода. Для британцев, как и для современных австралийцев, проводить свое свободное время в пабах, это одно из самых любимых занятий после спорта.

Во время нашей прогулки вы увидите не только исторический Сидней колониального периода и но и его современные постройки последних лет.

До встречи в Сиднее в одном из красивейших городов в мире, основа которого была заложена колонизаторами в 1788 году!!!!