17 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»

4.8
17 отзывов
Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Сиднея
Мы отправимся на онлайн-прогулку по Сиднею, одному из самых красивых 🤩 городов мира.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите захватывающие панорамные виды Сиднейской бухты, шедевры архитектуры и строительства - такие как Оперный Театр и Харбор Мост, центральную часть города с возвышающимися небоскребами и район колониальных построек Рокс (Скалы).
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Я помогу Вам открыть и узнать много интересного во время нашей онлайн экскурсии 🧭 по исторической части Сиднея, как когда -то открыл и изучил эту Южную Неизведанную Землю Австралию- Terra Incognita, в 1770 г. Джеймс Кук.
Во время экскурсии вы увидите захватывающие панорамные виды Сиднейской бухты, шедевры архитектуры и строительства как Оперный Театр и Харбор Мост, центральную часть города с возвышающимися небоскребами и район колониальных построек Рокс ( Скалы) . Мы с вами пройдем по самой узкой улицы исторической части Рокс города и вы узнаете интересные истории 📖 происходящие на ней. Мы прогуляемся с вами по главной городской пристани и официального места, с которого ведут европейскую историю освоения Австралии. Вы узнаете из моих рассказов кто были эти великие мореплаватели, которые исследовали этот 5-й континент и дали ему название - АВСТРАЛИЯ. Вы так-же узнаете почему именно англичане решили колонизировать этот континент и ссылать туда преступников.
Я познакомплю вас с историей строительства визитной карточки города и страны - Оперным театром, демонстрирующий новый взгляд на архитектуру 20 века датским архитектором Йорн Уотсон и внесенным в список Всемирного Наследия Юнеско.
Панорамный вид одного и самых широких одноарочных мостов в мире - Харбор Мост не оставит вас равнодушными.
Мы заглянем с Вами в один из старейших Отель 🏨 - паб "Лорд Нельсон" где варят свое очень уникальное пиво под названием "Кровь Нельсона" и так-же познакомитесь с историей других пабов и историческими постройками викторианского стиля архитектуры колониального периода. Для британцев, как и для современных австралийцев, проводить свое свободное время в пабах, это одно из самых любимых занятий после спорта.
Во время нашей прогулки вы увидите не только исторический Сидней колониального периода и но и его современные постройки последних лет.
До встречи в Сиднее в одном из красивейших городов в мире, основа которого была заложена колонизаторами в 1788 году!!!!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»
Онлайн-экскурсия «Сидней — город возле бухты»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна В.
Татьяна В.
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17 отзывов оставили туристы

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