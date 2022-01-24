Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Готовы встать на самую высокую точку Сиднея? Возьмите в руки бесплатный мощный бинокль и увеличьте масштаб столицы Нового Южного Уэльса с высоты Сиднейской башни.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в глаз Сиднейской башни
Неограниченный билет Digi Photo Pass (стоимостью $ 26)
Предварительный показ 4D в кинотеатре (в настоящее время закрыт из-за мер безопасности)
Что не входит
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
Еще несколько похожих предложений в Сиднее
Индивидуально
для 3 чел.
3.7
3
4ч
$
365
за 1-3 чел.
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
🚗 На машине
«Сначала раскроются ваши глаза, затем сердце» — австралийские аборигены
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
В группе
2ч 30м
€
63.27
за 1 чел.
Опера в Сиднейском оперном театре
Лучший способ познакомиться с достопримечательностью Сиднея
В группе
2ч
€
69.82
за 1 чел.
Сиднейская гавань
🛥 На яхте
⛴ Водные
Насладитесь ланчем во время осмотра Сиднейской гавани на старомодном паруснике.
В группе
29.47
€
23.57
за 1 чел.
ДИКАЯ ЖИЗНЬ Сиднейский зоопарк
Встретьтесь лицом к лицу с лучшими животными Австралии в самом сердце Сиднея
В группе
4.6
16
42.92
€
36.51
за 1 чел.
Сиднейский аттракцион с несколькими аттракционами
👣 Пешеходные
Выберите 2-4 достопримечательности: «МОРСКАЯ ЖИЗНЬ», музей мадам Тюссо, «Башенный глаз» и «Дикая жизнь»
Круиз
в группе
3ч
€
112.1
за 1 чел.
Круиз с ужином Путешествие за пределы Сиднейской гавани
⛴ Водные
Испытайте одну из самых знаковых достопримечательностей мира в совершенном стиле.
Круиз
в группе
2ч 30м
€
76.23
за 1 чел.
Путешествие за пределы Сиднейской гавани Обеденный круиз
⛴ Водные
Посетите одну из самых знаковых достопримечательностей мира в безупречном стиле
В группе
1ч 30м
€
44.07
за 1 чел.
Большие оперные хиты в Сиднейском оперном театре
Партитура оперной классики во всемирно известном Сиднейском оперном театре
Круиз
в группе
5
2
1ч 30м
€
34.59
за 1 чел.
Круиз Дискавери после обеда в Сиднейской гавани
🛥 На яхте
⛴ Водные
Отправьтесь в плавание вокруг гавани Сиднея на паруснике в стиле 1850-х годов.
Входной билет
€
63.42
за 1 чел.
Ultimate Sydney Pass
Лучший билет на лучшие достопримечательности Сиднея
В группе
3ч
€
44.2
за 1 чел.
Круиз в Сиднейской гавани с барбекю-ланчем
⛴ Водные
Прекрасный способ увидеть Сидней с уникальной позиции с множеством фотографий
Индивидуально
для 6 чел.
3ч
$
250
за 1-6 чел.
Сидней на автомобиле!
🚗 На машине
Дружеская поездка по главным достопримечательностям и тайным уголкам города
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сиднее. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиднее
Забронировать сейчас
ХОРОШО
🇦🇺
ТАМ