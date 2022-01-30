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Австралия славится своей великолепной морской жизнью: от красочных обитателей Большого барьерного рифа до множества акул, млекопитающих и птиц. Познакомьтесь с этим прекрасным биоразнообразием из первых рук с билетом в Сиднейский океанариум SEA LIFE. Исследуйте 14 тематических зон и познакомьтесь с удивительными животными и существами из вод Австралии и за ее пределами.
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.