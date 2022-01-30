ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди

Наслаждайтесь водным сафари невероятного морского биоразнообразия Австралии

4.7
47 отзывов
Входной билет
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
ЖИЗНЬ МОРЯ Сидней: проход без очереди
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Австралия славится своей великолепной морской жизнью: от красочных обитателей Большого барьерного рифа до множества акул, млекопитающих и птиц. Познакомьтесь с этим прекрасным биоразнообразием из первых рук с билетом в Сиднейский океанариум SEA LIFE. Исследуйте 14 тематических зон и познакомьтесь с удивительными животными и существами из вод Австралии и за ее пределами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в SEA LIFE в Сиднее
  • 9 интерактивных тематических зон
  • Неограниченный билет Digi Photo Pass (стоимостью 26 австралийских долларов)
Что не входит
  • Туры и специальные мероприятия
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