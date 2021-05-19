Всё об Уангаратте

Полезная информация об Уангаратте

Что нужно знать об Уангаратте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уангаратте
06:1556
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаУангаратта
По-английскиWangaratta
Население города17 897 чел.
АэропортWangaratta WGT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота151 м. от уровня моря

Где находится Уангаратта на карте