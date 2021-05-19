Полезная информация об Уангаратте
Что нужно знать об Уангаратте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уангаратте
06:1556
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Уангаратта
|По-английски
|Wangaratta
|Население города
|17 897 чел.
|Аэропорт
|Wangaratta WGT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|151 м. от уровня моря