Групповые экскурсии Гмундена

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Гмундене на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Индивидуальные экскурсии на Ваш выбор
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Индивидуальные экскурсии на Ваш выбор
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
225 за человека
За облака - к вершине Гроссглокнер
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
За облака - к вершине Гроссглокнер
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
375 за человека
В австрийском вкусе - «Malzeit und Prost»
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
В австрийском вкусе - «Malzeit und Prost»
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
300 за человека
Альпийские просторы - горы, ледниковые озера и соляные пещеры
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Альпийские просторы - горы, ледниковые озера и соляные пещеры
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
300 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Зальцбургу
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
139 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гмундену в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гмундене
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Индивидуальные экскурсии на Ваш выбор
  2. За облака - к вершине Гроссглокнер
  3. В австрийском вкусе - «Malzeit und Prost»
  4. Альпийские просторы - горы, ледниковые озера и соляные пещеры
  5. Обзорная пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Сколько стоит экскурсия по Гмундену в октябре 2024
Сейчас в Гмундене в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 139 до 375.
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