4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Индивидуальные экскурсии на Ваш выбор
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€225 за человека
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
За облака - к вершине Гроссглокнер
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€375 за человека
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
В австрийском вкусе - «Malzeit und Prost»
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€300 за человека
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€300 за человека
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Начало: Gmunden
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€139 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гмундену в категории «Групповые»
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