Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в живописном горно-озерном альпийском регионе Зальцкаммергут, расположенном в самом центре Австрии между Зальцбургом и Веной, побываете в монастыре Цистерцианцев, заглянете в мастерскую цветных витражей, увидите как готовят знаменитые австрийские сыры, а после небольшой дегустации сможете приобрести самые вкусные из них в монастырской лавке. Затем мы отправимся в традиционный деревенский гастхауз, где вы вдоволь насладитесь национальными австрийскими блюдами со знаменитым деревенским сидром (Most) или вкусным холодным пивом. А в это время я расскажу Вам об особенностях приготовления настоящего австрийского пива. Ориентировочные цены на входные билеты 🎫 и пр. возможные расходы: традиционный австрийский обед — 15 евро/чел. без напитков; входной билет в монастырь и сыроварню пр. 8, - евро.

Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор в каком отеле Вам остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕. Несколько примеров на заметку:

В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 мин. ходьбы от вокзала и в 20 мин. от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.

В Линце Вы наверняка не пройдете мимо чудеснонр исторического здания 15 века, расположенного на главной площади города, в котором находится известный отель Austria Classic Hotel Wolfinger. Так как Линц стоит, как известно, на берегу Дуная, то тем, кто хочет любоваться из окна отеля видом на Дунай, можно порекомендовать отель ARCOTEL Nike

Для любителей активного вида отдыха лучше всего проводить отпуск в горах ⛰️ и на альпийских озерах в самом сердце региона Зальцкаммергут: