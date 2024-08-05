2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по замку Амбрас в Инсбруке: История и Искусство
Увлекательное путешествие по замку Амбрас в Инсбруке. Откройте для себя богатую коллекцию живописи и древностей, прогуливаясь по величественным залам
Начало: По договоренности
Завтра в 21:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Историческая экскурсия по Инсбруку и городу Халль: готические здания и соляные копи
Групповая экскурсия по Халлю предлагает уникальную возможность узнать о его богатой истории, готической архитектуре и значимости в торговле Европы
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€163 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в замок Тратцберг: история и архитектура
Замок Тратцберг в Тироле - уникальное место, где история и архитектура сливаются воедино. Прогулка по замку подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кристальные миры Сваровски - индивидуальная экскурсия по музею кристаллов
Погрузитесь в магический мир Кристальных миров Сваровски в Инсбруке. Вас ждут уникальные комнаты чудес, пещеры и искусственное озеро. Незабываемое путешествие
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург в Инсбруке
Индивидуальная экскурсия по Дворцу Хофбург в Инсбруке - захватывающий опыт для ценителей истории и архитектуры
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописному Раттенбергу
Прогуляйтесь по улицам самого маленького города Австрии, где сохранились дома 12 века и живописные руины замка Раттенберг
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€163 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Церкви черных людей
Погрузитесь в атмосферу XVI века, посетив Придворную церковь Инсбрука. Узнайте о бронзовых фигурах и пустой гробнице кайзера Максимилиана I
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
История колокольного дела Грассмайер в Инсбруке
Узнайте секреты колокольного мастерства семьи Грассмайер в Музее колоколов в Инсбруке. Погрузитесь в историю и процесс создания колоколов
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Отправьтесь в захватывающее путешествие на подъемнике Хунгербургбан и канатной дороге к вершине Зеегрубе. Посетите самый высокогорный зоопарк Европы
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Инсбруку: средневековые улочки и знаменитые достопримечательности
Откройте для себя архитектурные жемчужины Инсбрука, включая кафедральный собор и панораму северного берега Ина. Почувствуйте себя в сказке Андерсена
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по городу Швац - исторический центр Тироля
Прогуляйтесь по Швацу, одному из главных центров добычи серебра в мире. Откройте для себя крепость Фройндберг и старинные фрески монастыря францисканцев
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров в Инсбруке
Уникальная экскурсия по винокурне в Инсбруке. Дегустация шнапсов и ликеров, посещение фруктовых садов и знакомство с процессом дистилляции
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€188 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Популярные экскурсии»
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