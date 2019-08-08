Погрузитесь в австрийские традиции, посещая народную программу с пением, танцами, йодлингом и многим другим. Пусть семья Гундольфов - главный продукт в Инсбруке с 1967 года - развлечет вас 1,5-часовой презентацией.

Для многих людей семья Гундольфов - это группа музыкальных послов, представляющих Инсбрук и исторический регион Тироль по всему миру. С разнообразной и привлекательной программой вы будете в восторге от просмотра тирольских танцев и «шлепков». Вы также услышите типичные тирольские песни и йодлинг. Не удивляйтесь, если вы захотите танцевать, петь и хлопать в ладоши.

В дополнение к шоу, у вас будет возможность насладиться напитком или принять участие в трапезе из 3 блюд до или во время шоу. Это включает:

Прозрачный суп с нарезанными блинами

Жареная свинина с картофелем и салатом

Яблочный штрудель со взбитыми сливками

Программа:

Музыка / Schuhplattler - "Reith im Winkel" (народный танец) / Йодель-песня / Тирольский танец с фигурами / Песня на поющей пиле / Yodel-песня / Schuhplattler (народный танец) - Крест на польке / Соло на кантри-арфе / Alphornklänge = звуки альфорна / Соло на специально настроенных колокольчиках / Йодельская песня / Хакбретт - типичный тирольский струнный инструмент / Tiroler Holzhackertanz = танец Woodchoppers

антракт

Фанфары Инсбрука / Йодельская песня / Соло на цитре / Танец мельников / Раффеле = старый тирольский струнный инструмент / Танец ревности / Hölzernes G`lachter = деревянный ксилофон / Танец колокольчиков / Йодельская песня / Танец шахтеров / Bozner Bergsteigermarsch = марш альпинисты

Финал (популярные песни стран-участниц)

Песни, танцы и музыка этой программы были записаны на DVD, видео и CD (которые можно приобрести на месте).