Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке

Познакомьтесь с традиционной австрийской народной музыкальной культурой, так как семья Гундольф развлекает вас

4.8
90 отзывов
Входной билет
Познакомьтесь с традиционной австрийской народной музыкальной культурой, так как семья Гундольф развлекает вас 1,5-часовой программой.

Послушайте аутентичную народную музыку, посмотрите тирольский танец и «шлепки по обуви», и услышите традиционный йодлинг, наслаждаясь напитком или едой из 3 блюд.
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Тирольские Вечера Семья Гундольф в Инсбруке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Слушайте аутентичную австрийскую народную музыку в исполнении семьи Гундольф
  2. Посмотрите традиционные тирольские танцы, такие как «пощечина»
  3. Удивитесь, когда певцы хвастаются своим мастерством
Погрузитесь в австрийские традиции, посещая народную программу с пением, танцами, йодлингом и многим другим. Пусть семья Гундольфов - главный продукт в Инсбруке с 1967 года - развлечет вас 1,5-часовой презентацией.
Для многих людей семья Гундольфов - это группа музыкальных послов, представляющих Инсбрук и исторический регион Тироль по всему миру. С разнообразной и привлекательной программой вы будете в восторге от просмотра тирольских танцев и «шлепков». Вы также услышите типичные тирольские песни и йодлинг. Не удивляйтесь, если вы захотите танцевать, петь и хлопать в ладоши.

В дополнение к шоу, у вас будет возможность насладиться напитком или принять участие в трапезе из 3 блюд до или во время шоу. Это включает:

    Прозрачный суп с нарезанными блинами
    Жареная свинина с картофелем и салатом
    Яблочный штрудель со взбитыми сливками

    Программа:

      Музыка / Schuhplattler - "Reith im Winkel" (народный танец) / Йодель-песня / Тирольский танец с фигурами / Песня на поющей пиле / Yodel-песня / Schuhplattler (народный танец) - Крест на польке / Соло на кантри-арфе / Alphornklänge = звуки альфорна / Соло на специально настроенных колокольчиках / Йодельская песня / Хакбретт - типичный тирольский струнный инструмент / Tiroler Holzhackertanz = танец Woodchoppers

      антракт

      Фанфары Инсбрука / Йодельская песня / Соло на цитре / Танец мельников / Раффеле = старый тирольский струнный инструмент / Танец ревности / Hölzernes G`lachter = деревянный ксилофон / Танец колокольчиков / Йодельская песня / Танец шахтеров / Bozner Bergsteigermarsch = марш альпинисты
      Финал (популярные песни стран-участниц)
      Песни, танцы и музыка этой программы были записаны на DVD, видео и CD (которые можно приобрести на месте).

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Тирольское вечернее шоу
      • Шоу с напитком или ужином (выберите опцию при бронировании)
      Что не входит
      • Трансфер в отель (предоставляется по запросу, пожалуйста, позвоните поставщику, чтобы договориться)
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 3 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      c
      8 авг 2019
      Это чудесный вечер музыки и смеха. Привел мою 14-летнюю дочь, и она любила парней танцевать. Я любил йодлинг! Все были великолепны. Этот вечер был изюминкой нашей европейской поездки. 5 звезд! Одно предложение: поместите английские слова в песни на экране, чтобы мы могли наслаждаться песнями еще больше! Особенно песня Moo Cow!
      F
      18 апр 2018
      Нас забрали из нашего отеля прямо в точку в 8:15 вечера один из членов тирольской команды Dinner Show. Нам дали очень выгодное представление о сцене. Еда была просто средней, но неудовлетворенность была быстро подавлена чудесно интересными танцами, музыкой и песнями, особенно йодельцами. Я определенно рекомендую всем попутчикам прийти на это захватывающее традиционное танцевальное шоу.
      P
      10 авг 2015
      Я был благодарен, что меня забрали рядом с отелем один из актеров, которые отправили на шоу. Она была прекрасной талантливой леди, как и все актеры. Шоу было очень приятным, выбор традиционной музыки, песен и танцев. Еда была очень хорошей, которую я наслаждался, наблюдая за шоу. После этого они были достаточно любезны, чтобы отвезти меня в мой отель, который был отличным.
      Ещё 87 отзывов

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