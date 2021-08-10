Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»

Исследуйте все грани кристалла в музее "Кристальные миры Swarovski" в Ваттенсе

4.6
149 отзывов
Входной билет
Исследуйте все грани кристалла в музее «Кристальные миры Swarovski» в Ваттенсе.

Вы окунетесь в фантастический мир, покоривший миллионы посетителей, а также посетите «Гигантские сады», семейную игровую башню, кафе, ресторан и многие другие места.
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Ваттенс: входной билет в «Кристальные миры Swarovski»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте все грани кристалла в Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе
  2. Посетите крупнейший в мире магазин Swarovski
  3. Полюбуйтесь миллионами кристаллов во всех мыслимых измерениях
  4. Посетите с детьми игровую площадку Playtower
  5. Полюбуйтесь «Кристальным облаком», собранным вручную из 800 000 кристаллов
  6. Прогуляйтесь по «Гигантским садам»
Исследуйте все грани кристалла в Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе. Вы откроете магию кристаллов на выставках и в таких тематических зонах, как «Гигантские сады» и «Кристальное облако», собранное вручную из 800 000 кристаллов.
Загляните в «Палату чудес» и ощутите волшебство кристаллов в неведанном измерении. Вы сможете полюбоваться уникальными инсталляциями в садах музея, а дети поиграть в игровой башне — инновационной открытой площадке для детей всех возрастов со множеством конструкций для активного времяпрепровождения и обширным пространством для игр.
Из кафе и ресторана, примыкающих к садам, открывается великолепный вид на окружающий пейзаж. Обед здесь гарантирует настоящее гастрономическое наслаждение для всех, кто открыт к знакомству с уникальными ароматами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход в музей «Кристальные миры Swarovski»
Что не входит
  • Аудиогиды (доступны в кассе за дополнительную плату в размере 2 евро на человека)
  • Продукты питания и напитки
  • Встреча в отеле и высадка
  • Трансферы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, последний вход в 18:00
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Для этого мероприятия защитные маски необязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 149 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
27
3
11
2
3
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
10 авг 2021
Бронирование билета в GYG прошло без проблем, и мы полностью его рекомендуем. Туристов в это время было не так много, поэтому кассы были бесплатными. Это обязательное занятие в Инсбруке. Красиво оформленная выставка изделий из хрусталя от мировых дизайнеров, в том числе Маниша Арора из Индии. В магазине также есть товары со скидкой. Огромная парковка.
А
29 июня 2020
(Германия)
Хрустальные миры Swarovski определенно стоит посетить, даже если вы, как и я, НЕ увлекаетесь шикарными украшениями. В «Хрустальных мирах Swarovski» есть что предложить каждому… будь то большой или маленький… выставка, лабиринт, карусель, смотровая башня, красивый сад с возможностями для отдыха у облачного пруда и многое другое. Есть даже полноценная игровая башня, где каждый может выпустить пар. Также есть ресторан для большого и маленького аппетита.
A
13 дек 2019
(Мальта)
Хороший опыт и большой магазин в конце, и вы можете купить вещь, которую вы не найдете больше нигде

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