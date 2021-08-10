Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте все грани кристалла в Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе
Посетите крупнейший в мире магазин Swarovski
Полюбуйтесь миллионами кристаллов во всех мыслимых измерениях
Посетите с детьми игровую площадку Playtower
Полюбуйтесь «Кристальным облаком», собранным вручную из 800 000 кристаллов
Прогуляйтесь по «Гигантским садам»
Исследуйте все грани кристалла в Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе. Вы откроете магию кристаллов на выставках и в таких тематических зонах, как «Гигантские сады» и «Кристальное облако», собранное вручную из 800 000 кристаллов.
Загляните в «Палату чудес» и ощутите волшебство кристаллов в неведанном измерении. Вы сможете полюбоваться уникальными инсталляциями в садах музея, а дети поиграть в игровой башне — инновационной открытой площадке для детей всех возрастов со множеством конструкций для активного времяпрепровождения и обширным пространством для игр.
Из кафе и ресторана, примыкающих к садам, открывается великолепный вид на окружающий пейзаж. Обед здесь гарантирует настоящее гастрономическое наслаждение для всех, кто открыт к знакомству с уникальными ароматами.
Ответы на вопросы
Что входит
Плата за вход в музей «Кристальные миры Swarovski»
Что не входит
Аудиогиды (доступны в кассе за дополнительную плату в размере 2 евро на человека)
Продукты питания и напитки
Встреча в отеле и высадка
Трансферы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, последний вход в 18:00
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Для этого мероприятия защитные маски необязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 149 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Chaitanya
10 авг 2021
Бронирование билета в GYG прошло без проблем, и мы полностью его рекомендуем. Туристов в это время было не так много, поэтому кассы были бесплатными. Это обязательное занятие в Инсбруке. Красиво оформленная выставка изделий из хрусталя от мировых дизайнеров, в том числе Маниша Арора из Индии. В магазине также есть товары со скидкой. Огромная парковка.
А
Аноним
29 июня 2020
(Германия)
Хрустальные миры Swarovski определенно стоит посетить, даже если вы, как и я, НЕ увлекаетесь шикарными украшениями. В «Хрустальных мирах Swarovski» есть что предложить каждому… будь то большой или маленький… выставка, лабиринт, карусель, смотровая башня, красивый сад с возможностями для отдыха у облачного пруда и многое другое. Есть даже полноценная игровая башня, где каждый может выпустить пар. Также есть ресторан для большого и маленького аппетита.
A
Antoinette
13 дек 2019
(Мальта)
Хороший опыт и большой магазин в конце, и вы можете купить вещь, которую вы не найдете больше нигде
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