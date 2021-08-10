Исследуйте все грани кристалла в Swarovski Crystal Worlds в Ваттенсе. Вы откроете магию кристаллов на выставках и в таких тематических зонах, как «Гигантские сады» и «Кристальное облако», собранное вручную из 800 000 кристаллов.

Загляните в «Палату чудес» и ощутите волшебство кристаллов в неведанном измерении. Вы сможете полюбоваться уникальными инсталляциями в садах музея, а дети поиграть в игровой башне — инновационной открытой площадке для детей всех возрастов со множеством конструкций для активного времяпрепровождения и обширным пространством для игр.

Из кафе и ресторана, примыкающих к садам, открывается великолепный вид на окружающий пейзаж. Обед здесь гарантирует настоящее гастрономическое наслаждение для всех, кто открыт к знакомству с уникальными ароматами.