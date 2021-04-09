Как добраться до Клагенфурта на самолёте
В Клагенфурте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Klagenfurt Airport» вам не избежать
Список аэропортов Клагенфурта
- Клагенфурт KLUKlagenfurt Airport
Самые дешёвые билеты в Клагенфурт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 913
|12ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|8 072
|16ч 45м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|12 181
|4ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 765
|17ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|14 836
|31ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Клагенфурта
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клагенфурта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Гамбург
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