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Летим в Клагенфурт

Как добраться до Клагенфурта на самолёте

В Клагенфурте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Klagenfurt Airport» вам не избежать

Список аэропортов Клагенфурта

  1. Клагенфурт KLU
    Klagenfurt Airport

Самые дешёвые билеты в Клагенфурт из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 91312ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇧Лондона8 07216ч 45м (⇵1)
19.12.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки12 1814ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Москвы14 76517ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇧🇾Минска14 83631ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клагенфурта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Гамбург

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