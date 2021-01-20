Как добраться до Линца на самолёте
В Линце 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Linz Airport» вам не избежать
Список аэропортов Линца
- Линц LNZLinz Airport
Самые дешёвые билеты в Линц из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|17 475
|26ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|20 462
|25ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|29 971
|36ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|30 351
|15ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|32 238
|12ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|44 474
|54ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|88 478
|34ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону