12 часов
Групповая
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€134 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
от €450 за человека
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Узнать интересные факты о знаменитом психологе и прикоснуться к тайнам экспонатов
Начало: На улице Bergstrasse
7 авг в 10:00
15 авг в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- YYURI3 августа 2024Я поехал в Австрию с семьей, мы забронировали тур в Средневековую Австрию. В гостях у князей и монахов в венском лесу
- ЭЭлла25 июля 2024Все прошло замечательно! Лида -прирожденный экскурсовод (хотя я знаю, что у нее есть и другая профессия). Она интересно рассказывает, « включает « свои артистические способности, что помогае «усваивать материал «. Спасибо!
- NNatalia15 июля 2024прекрасная экскурсия, не смотря на расстояние, сложность логистики в Халльштате, все успели. Отдельные слова благодарности нашему замечательному гиду Даше -
- ММария30 июня 2024Отличная экскурсия Отдельная благодарность нашему гиду Софии. Великолепное владение материалом и манящий голос. Экскурсия была на английском и русском языке (мы
- VVladimir18 июня 2024Отличная экскурсия и хороший гид. Так вышло что в день экскурсии было дождливо, но это не помешало Лилии увлекательно провести экскурсию, а нам ее насладиться. Рекомендуем всем.
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- DDiana8 марта 2024Прекрасная экскурсия!!!
- ММария23 мая 2023Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
- ВВадим15 апреля 2023Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Что ещё посмотреть»
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