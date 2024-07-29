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это очень ценно. Мы узнали много нового о государственном устройстве Австрии, о прошлом и истории страны, о кухне и характере австрийцев. Путешествие очень длинное-12 часов и было бы справедливо дать в Зальцбурге нам(туристам) больше свободного времени погулять по городу(и поесть без спешки) А так получается все бегом и основное время мы проводим в автобусе. А город, его атмосферу, его дух остается «за бортом».