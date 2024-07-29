12 часов
Групповая
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€134 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€124 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла29 июля 2024Экскурсовод Катерина замечательная. Она много знает и хорошо рассказывает. Она даже затрагивает темы, не относящиеся непосредственно к теме экскурсии и
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
- IIgor28 апреля 2024Был очень познавательный тур
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
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