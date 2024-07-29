Однодневные – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Вене на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
58 отзывов
12 часов
Групповая
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
134 за человека
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
На машине
69 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
На автобусе
10 отзывов
12 часов
Групповая
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
124 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    29 июля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Экскурсовод Катерина замечательная. Она много знает и хорошо рассказывает. Она даже затрагивает темы, не относящиеся непосредственно к теме экскурсии и
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    это очень ценно. Мы узнали много нового о государственном устройстве Австрии, о прошлом и истории страны, о кухне и характере австрийцев. Путешествие очень длинное-12 часов и было бы справедливо дать в Зальцбурге нам(туристам) больше свободного времени погулять по городу(и поесть без спешки) А так получается все бегом и основное время мы проводим в автобусе. А город, его атмосферу, его дух остается «за бортом».

  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

  • I
    Igor
    28 апреля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Был очень познавательный тур
    Был очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 350. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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