4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за всё до 8 чел.
12.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга и Зальцкаммергута, узнав больше о Моцарте и Караяне. Восхититесь альпийскими пейзажами и лазурными озёрами
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€124 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€299 за всё до 8 чел.
12.5 часов
Групповая
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
11 янв в 08:00
18 янв в 08:00
€134 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRabkin16 мая 2024Все было хорошо
- LLarissa30 апреля 2024Все супер!
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
- ГГалина20 марта 2024Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое
- yyulia26 января 2023mesta super! prosto wow 5+ no gid ne4evo tolkom na russkom ne raskazal vsya iskyrsiia bila na 85% na angliskom
- ГГришова30 октября 2022чудесная екскурсия с харизматичной Дашей!
- ККузьменко27 октября 2022Вёл экскурсию Андрей. Грамотно, добросовестно, доброжелательно. Остались довольны.
- SSergej16 августа 2022Потрясающая экскурсия с гидом Андреем полностью оправдала наши ожидания! Мы познакомились не только с историей самой Братиславы, но и по
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
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