По пригородам – экскурсии в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «По пригородам» в Вене на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Истории Венского леса
Пешая
17 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
249 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
На автобусе
47 отзывов
12.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга и Зальцкаммергута, узнав больше о Моцарте и Караяне. Восхититесь альпийскими пейзажами и лазурными озёрами
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
124 за человека
Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
Пешая
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Братислава - город коронации королей: эксклюзивная выездная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Братиславу - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями
Начало: По договоренности
Расписание: в удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 8 чел.
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
На автобусе
42 отзыва
12.5 часов
Групповая
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
11 янв в 08:00
18 янв в 08:00
134 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rabkin
    16 мая 2024
    Истории Венского леса
    Все было хорошо
  • L
    Larissa
    30 апреля 2024
    Истории Венского леса
    Все супер!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
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    Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.

  • Г
    Галина
    20 марта 2024
    Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое
  • y
    yulia
    26 января 2023
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    mesta super! prosto wow 5+ no gid ne4evo tolkom na russkom ne raskazal vsya iskyrsiia bila na 85% na angliskom
  • Г
    Гришова
    30 октября 2022
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    чудесная екскурсия с харизматичной Дашей!
  • К
    Кузьменко
    27 октября 2022
    Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
    Вёл экскурсию Андрей. Грамотно, добросовестно, доброжелательно. Остались довольны.
  • S
    Sergej
    16 августа 2022
    Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
    Потрясающая экскурсия с гидом Андреем полностью оправдала наши ожидания! Мы познакомились не только с историей самой Братиславы, но и по
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    дороге вперёд узнали много интересного о Вене (на какие секторы делится страна, откуда появились австрийцы, кто на них нападал, что происходило после первой и второй мировыми войнами, кто правил страной, герб и флаг Австрии и многое другое). 2 экскурсии в одной. Скучать не приходилось. Гид Андрей погрузил нас в прошлое двух стран. Мысли были заняты только его увлекательным рассказом.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «По пригородам»

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  3. Братислава - город коронации королей. Выездная экскурсия
  4. Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "По пригородам" можно забронировать 4 экскурсии от 124 до 299. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по пригородам, 113 ⭐ отзывов, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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