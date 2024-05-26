2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€162.50 за всё до 15 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Присоединяйтесь к нашей обзорной экскурсии по Вене и погрузитесь в историю и культуру этого удивительного города
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
€30 за человека
2 часа
Индивидуальная
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€156.50 за всё до 39 чел.
2 часа
Индивидуальная
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€156 за всё до 39 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€162.50 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
€265 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 265. Туристы уже оставили гидам 478 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 478 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь