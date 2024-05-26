Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Вене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
162.50 за всё до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Пешая
385 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Присоединяйтесь к нашей обзорной экскурсии по Вене и погрузитесь в историю и культуру этого удивительного города
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
30 за человека
Легенды и сказания Вены
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
156.50 за всё до 39 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
156 за всё до 39 чел.
По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
162.50 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
37 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене: от Ратуши до Хофбурга
Погрузитесь в волшебство Вены, посетив её знаковые места за три часа. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть все и сразу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Популярные экскурсии»

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  4. Вена: всё самое главное за 2 часа
  5. По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 265. Туристы уже оставили гидам 478 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 478 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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