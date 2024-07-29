Все – экскурсии в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вена - первое знакомство
Пешая
94 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
160 за всё до 5 чел.
Вена впервые
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
11 авг в 13:00
12 авг в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Узнать интересные факты о знаменитом психологе и прикоснуться к тайнам экспонатов
Начало: На улице Bergstrasse
7 авг в 10:00
15 авг в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 июля 2024
    Вена - первое знакомство
    Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Ольга! Время пролетело незаметно, очень интересно и увлекательно! У нас было много дополнительных вопросов,
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    которые также не остались без внимания. Ольга на все наши вопросы отвечала развернуто и содержательно! Спасибо Ольге большое, за прекрасно проведенную экскурсию! С уважением, Вадим и Галина

  • M
    Maxim
    27 июля 2024
    Вена впервые
    Очень понравилось экскурсия с Виктором! Содержательно, с юмором. Чувствуются глубокие познания. Абсолютная рекомендация!
  • С
    Сергей
    8 июля 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга, спасибо Вам огромное за экскурсию. Нам с супругой очень понравилось
  • А
    Андрей
    5 июля 2024
    Вена - первое знакомство
    Замечательная экскурсия. Много добавочной информации. Ольга, настоящий профессионал!!! Огромное спасибо!!!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Вена впервые
    Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Вена впервые
    Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
    Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
  • А
    Александр
    29 июля 2023
    Нестандартная прогулка по Вене
    Хорошая ознакомительная экскурсия.
  • А
    Анна
    14 августа 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень понравилось. Рекомендую!
  • E
    Elena
    17 июня 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вена - первое знакомство
  2. Вена впервые
  3. Нестандартная прогулка по Вене
  4. Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 146 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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