2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
€160 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
11 авг в 13:00
12 авг в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Узнать интересные факты о знаменитом психологе и прикоснуться к тайнам экспонатов
Начало: На улице Bergstrasse
7 авг в 10:00
15 авг в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Ольга! Время пролетело незаметно, очень интересно и увлекательно! У нас было много дополнительных вопросов,
- MMaxim27 июля 2024Очень понравилось экскурсия с Виктором! Содержательно, с юмором. Чувствуются глубокие познания. Абсолютная рекомендация!
- ССергей8 июля 2024Ольга, спасибо Вам огромное за экскурсию. Нам с супругой очень понравилось
- ААндрей5 июля 2024Замечательная экскурсия. Много добавочной информации. Ольга, настоящий профессионал!!! Огромное спасибо!!!
- ИИрина6 мая 2024Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!
- ННаталья27 апреля 2024Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
- ААлександр29 июля 2023Хорошая ознакомительная экскурсия.
- ААнна14 августа 2019Очень понравилось. Рекомендую!
- EElena17 июня 2019Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Все»
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