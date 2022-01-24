Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на вершину этой исторической башни и полюбуйтесь лучшим видом на Вену с открытой смотровой площадки. Скоростные лифты доставят вас в одно мгновение. Не спешите поужинать в двух вращающихся ресторанах или выпить традиционный венский кофе на высоте 160 метров над землей!
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в башню Дуная
Доступ на электричке от станций метро U6 Neue Donau и U1 Alte Donau до Дунайской башни
Что не входит
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.