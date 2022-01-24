Дунайская башня: проход без очереди

Захватывающий панорамный вид на самое высокое здание Австрии

4.8
72 отзыва
Входной билет
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
Дунайская башня: проход без очереди
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Поднимитесь на вершину этой исторической башни и полюбуйтесь лучшим видом на Вену с открытой смотровой площадки. Скоростные лифты доставят вас в одно мгновение. Не спешите поужинать в двух вращающихся ресторанах или выпить традиционный венский кофе на высоте 160 метров над землей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в башню Дуная
  • Доступ на электричке от станций метро U6 Neue Donau и U1 Alte Donau до Дунайской башни
Что не входит
  • Еда и напитки
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