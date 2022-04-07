«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене

Пешеходная экскурсия (также может быть объявлена экскурсия в музей или на выставку)

Групповая
Пешеходная экскурсия (также может быть объявлена экскурсия в музей или на выставку).

Экскурсия проводится профессиональными русскоязычными гидами, искусство- и историковедами.

Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене
«Экскурсионный субботник в 3» от проекта АРТиШОК в Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Глубокий взгляд на достопримечательности
  • Всемирно известные музеи и необычные коллекции
  • Совместное посещение выставок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Темы ближайших экскурсий:

  • 26 марта – Интерьеры Музея Истории искусств

Венский Музей истории искусств, созданный по распоряжению императора Франца Иосифа 1, открылся в 1891 году. На экскурсии мы увидим следующее:
Знаменитые картоны художника Вермеена 16 века (интереснейшие художественные произведения, 10 картонов размером 4 м высоту и от семи до 11 м в длину).

Зайдём в нумизматический кабинет, где, в числе прочего, поговорим о талере Марии Терезии, самой “долгоиграющей” валюте мира, которую начали чеканить в 1741 году и используют до сих пор.

Осмотрим парадную лестницу с её великолепным плафоном “Апофеоз Ренессанса “ и подробно поговорим об “Аароне”, ранней работе Густава Климта.

Изучим знаменитую скульптуру великого Антонио Канова «Тесей, убивающий кентавра“.

Посетим египетскую коллекцию и обсудим настенные росписи залов Египетской коллекции, которые копируют фрески египетских пирамид.

Зайдём в знаменитую кунсткамеру и поговорим об особенностях оформления залов в этом разделе музее.

Будет еще много интересного, что невозможно вместить в краткое описание экскурсии.
Приходите!

  • 9 апреля – Городской парк Штадтпарк
  • 23 апреля – Парк дворца Шенбрунн
  • 30 апреля – выставка Эдвард Мунк. Диалог

«Субботник в три» – это новый экскурсионный формат, который будет интересен не только приезжим туристам, но и местным жителям, которые хотели бы лучше узнать Вену, а, может даже, открыть ее для себя заново.

У этой экскурсии нет постоянного содержания. Каждую субботу мы будем знакомить вас с новыми достопримечательностями, рассказывать новые истории. Каждый раз тема будет другая.

Вас ждет глубокий взгляд на достопримечательности, всемирно известные музеи и необычные коллекции, совместное посещение выставок шедевров старых мастеров и произведений современного искусства. Вам предстоит знакомство с любопытными фактами и историческими анекдотами. Вы услышите живой рассказ о событиях давно ушедших дней и недавнего прошлого. Вас ждет погружение в загадки и тайны австрийской столицы.

Темы предстоящих «субботников» будут объявляться за две недели до экскурсии и публиковаться здесь на сайте. Следите за обновлениями. Вам будет интересно приходить к нам неоднократно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Наушники и сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и на выставки (оплачиваются дополнительно)
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 15:00

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