Этот европейский город 🏙️ с живописным историческим центром расположен в южной части Карпат, на скалистом левом берегу Дуная. Братислава находится непосредственно у государственных границ с Австрией и Венгрией, а также недалеко от границы с Чехией на пересечении европейских торговых путей.

Историческим центром города является средневековая площадь, в центре которой расположен живописный фонтан ⛲ Максимилиана. Здесь же находится и Старая Ратуша — одно из старейших построенных из камня зданий города. Недалеко от площади возвышается Братиславский Замок 🏰 или Братиславский Град. Сегодня он является музеем и главным местом притяжения для туристов со всего мира. С террасы перед главным фасадом Града открывается великолепный вид на город и Дунай.

Designer Outlet Parndorf — центр распродажи дизайнерских товаров. Шопинг — одно из самых любимых занятий на отдыхе, а Designer Outlet Parndorf – идельное место для этого увлекательного времяпрепровождения.

Любители шопинга найдут в торговом центре 150 бутиков и около 600 торговых марок, среди которых: Adidas, Aigner, Calvin Klein Jeans, Diesel, Don Gil/Don Gil Donna, Lacoste, Miss Sixty, Nike, Porsche Design, St. Emile, Stiefelkönig Boutique, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и многие другие. К услугам посетителей широкий ассортимент товаров: мужская, женская, детская одежда и обувь, бельё, спортивные товары, аксессуары. И самое главное - на всё скидки от 30 % до 70%.