  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf

5
1 отзыв
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
На экскурсии 🧭 вас будет ждать обзорная прогулка 👣 по историческому центру города.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, узнаете его историю 📖.

После прогулки вы отправитесь на шопинг в огромный торговый центр, в котором найдете одежду, обувь и аксессуары от именитых брендов по приятным ценам.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €90 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf

Что вы увидите

  • Центральная площадь
  • Ратуша
  • Братиславский Град
  • Designer Outlet Parndorf
Этот европейский город 🏙️ с живописным историческим центром расположен в южной части Карпат, на скалистом левом берегу Дуная. Братислава находится непосредственно у государственных границ с Австрией и Венгрией, а также недалеко от границы с Чехией на пересечении европейских торговых путей.
Историческим центром города является средневековая площадь, в центре которой расположен живописный фонтан ⛲ Максимилиана. Здесь же находится и Старая Ратуша — одно из старейших построенных из камня зданий города. Недалеко от площади возвышается Братиславский Замок 🏰 или Братиславский Град. Сегодня он является музеем и главным местом притяжения для туристов со всего мира. С террасы перед главным фасадом Града открывается великолепный вид на город и Дунай.
Designer Outlet Parndorf — центр распродажи дизайнерских товаров. Шопинг — одно из самых любимых занятий на отдыхе, а Designer Outlet Parndorf – идельное место для этого увлекательного времяпрепровождения.
Любители шопинга найдут в торговом центре 150 бутиков и около 600 торговых марок, среди которых: Adidas, Aigner, Calvin Klein Jeans, Diesel, Don Gil/Don Gil Donna, Lacoste, Miss Sixty, Nike, Porsche Design, St. Emile, Stiefelkönig Boutique, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и многие другие. К услугам посетителей широкий ассортимент товаров: мужская, женская, детская одежда и обувь, бельё, спортивные товары, аксессуары. И самое главное - на всё скидки от 30 % до 70%.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Русскоговорящий гид
  • Обзорная экскурсия по городу Братислава
  • Посещения дизайнерского центра
  • Аутлет + время на покупки (около 2 ч. )
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf
Экскурсия в Братиславу + шопинг-центр Parndorf

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
AVS V.
AVS V.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

AVS V. проводит ещё 6 экскурсий

Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
40
4 часа
Галопом по Европе: обзорная экскурсия по Вене
9 отзывов
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
109
12 часов
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
6 отзывов
Имперская Вена - пешеходная экскурсия
20
2 часа
Имперская Вена - пешеходная экскурсия
5 отзывов
Вечерняя Вена
55
4 часа
Вечерняя Вена
2 отзыва
Автобусная экскурсия «Венский лес»
55
4 часа
Автобусная экскурсия «Венский лес»
2 отзыва
Долина Вахау
75
8 часов
Долина Вахау
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города