Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Галерея Альбертина, занимающая крупнейшую из резиденций Габсбургов, располагает крупнейшей и ценнейшей в мире коллекцией графики. Посмотрите постоянную экспозицию коллекции Батлинера, произведения художников _от Моне до Пикассо_, 20 элегантных парадных залов и многое другое!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей и парадные залы
Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам
Что не входит
Аудиогид можно взять на месте за 4 €. Он расскажет вам о парадных залах Габсбургского дворца и о многих произведениях в коллекции
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.