Галерея Альбертина: электронный билет

Шедевры Моне, Климта и Пикассо

4.8
1597 отзывов
Входной билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Галерея Альбертина: электронный билет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Галерея Альбертина, занимающая крупнейшую из резиденций Габсбургов, располагает крупнейшей и ценнейшей в мире коллекцией графики. Посмотрите постоянную экспозицию коллекции Батлинера, произведения художников _от Моне до Пикассо_, 20 элегантных парадных залов и многое другое!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей и парадные залы
  • Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам
Что не входит
  • Аудиогид можно взять на месте за 4 €. Он расскажет вам о парадных залах Габсбургского дворца и о многих произведениях в коллекции
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎫Билеты🖼МузеиХудожественные музеи♠️Галереи

Еще несколько похожих предложений в Вене

Билеты на выставки и в парадные залы галереи Альбертина
Входной билет
12ч
17
за 1 чел.
Билеты на выставки и в парадные залы галереи Альбертина
👣 Пешеходные
Посетите постоянную экспозицию Моне-Пикассо - единственную непрерывную выставку модернистского искусства в Австрии
25 янв
26 янв
ещё...
Ежедневно 10:00-18:00, ср.,пт.10:00-21:00,24.12 до14:00,31.12 до 18:00
Альбертина Модерн и Альбертина
Входной билет
4.8
11
23
за 1 чел.
Альбертина Модерн и Альбертина
Посмотрите шедевры на обеих площадках Альбертины с помощью удобного бронирования
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
2ч 30м
260
за 1-4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
27 янв
28 янв
31 янв
ещё...
Шедевры галереи дворца Бельведер
В группе
до 5 чел.
5
2
25
за 1 чел.
Шедевры галереи дворца Бельведер
👣 Пешеходные
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию с профессиональным гидом-искусствоведом
По пятницам, в 17:30. С 01.04.2020 + по воскресеньям в 12:30
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Индивидуально
для 4 чел.
1ч 30м
170
за 1-4 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве — и катарсис
27 янв
28 янв
2 фев
ещё...
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Входной билет
5
10
22
за 1 чел.
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
👣 Пешеходные
Вы приехали в Вену с детьми и не знаете чем заняться
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Часы работы: ежедневно с 09:00 - 16:30
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
345
за 1-4 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
👣 Пешеходные
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
27 янв
28 янв
2 фев
ещё...
Билет во дворец Шёнбрунн
Входной билет
4.6
14
25
за 1 чел.
Билет во дворец Шёнбрунн
Пройдитесь по 40 отдельным комнатам и залам летней резиденции австрийских королей
26 янв
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуально
для 10 чел.
5
8
160
за 1-10 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Вена: билеты в Дом музыки
Входной билет
4.5
92
1 225
за 1 чел.
Вена: билеты в Дом музыки
Погрузитесь в историю венской классической музыки и науку о звуках, посетив интерактивный музей
Вена: входной билет в склеп капуцинов
Входной билет
4.6
47
724
за 1 чел.
Вена: входной билет в склеп капуцинов
Посетите крипту капуцинов, где в склепах с 1618 года покоятся представители дома Габсбургов
Музей Леопольда: быстрый маршрут
В группе
4.8
115
15
за 1 чел.
Музей Леопольда: быстрый маршрут
Шедевры Эгона Шиле и Густава Климта
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ