4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дегустация № 1: деликатес местный — мясной

Начнём гастрономическую прогулку со знакомства с венскими колбасками в знаменитых киосках. И не бойтесь слова «фаст-фуд» — за ними выстраиваются даже гости знаменитого венского Оперного бала в длинных платьях и фраках! Ведь у «Битцингеров» сосиски — пальчики оближешь. Вы познакомитесь с более чем 10 сортами мясных изделий и попробуете одно из них на ваш выбор. Вегетарианцы смогут насладиться картофельными крокетами с начинкой из свежего сыра.

Дегустация № 2: кондитерские легенды

После — отправимся в традиционное венское кафе и поговорим о культуре кофеен и известных людях, бывавших там. Вы узнаете, как правильно обращаться к местным официантам, какой из 15 видов кофе самый «венский», что из десертов нужно обязательно попробовать, почему один из них называется «императорская ерунда» и какой пирог всегда брал к кофе дедушка Фрейд! С учётом ваших новых предпочтений эти рассказы вы будете слушать, наслаждаясь кофе или горячим шоколадом и лакомясь яблочным штруделем или тортом Захер.

Дегустация № 3: фейерверк вкусов на рынке

Наш тур завершится на старейшем рынке Вены — Нашмаркт, где вы найдёте продукты со всего света и убедитесь, что австрийскую столицу не зря называют мультикультурной. Это не только рынок, но еще и модное место, знаменитое своим ресторанами, кафе и барами.

Здесь вы ощутите всё многообразие вкусов: сладкое, фруктовое, кислое, хрустящее, солёное, острое, экзотическое, сезонное, региональное. И самое главное — не только всё это попробуете, но и станете настоящими знатоками венской кухни, сможете разбираться в её нюансах и откроете интересные рецепты.

Также в очереди на пробу знаменитые шоколадные конфеты Моцарт, традиционный австрийский деликатес — «зеленое золото Австрии» — тыквенное масло, которое австрийцы добавляют даже в ванильное мороженое, и засахаренные фиалки! На протяжении дегустации мы расскажем о каждом продукте и его истории, поделимся любопытными фактами о венской кухне и посоветуем, где выгоднее приобрести то, что вам понравилось.