Имперская сокровищница

Самая внушительная в мире коллекция сокровищ

4.6
47 отзывов
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Имперская сокровищница
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В самой старой части императорского дворца Хофбург находится сокровищница драгоценных камней и богатств. Коллекция ювелирных украшений, оружия, драгоценных камней, одежды и других символов богатства и престижа занимает 21 комнату и собиралась Габсбургами на протяжении 800 лет. Вполне вероятно, что это самая важная сокровищница в мире.

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