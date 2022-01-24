В самой старой части императорского дворца Хофбург находится сокровищница драгоценных камней и богатств. Коллекция ювелирных украшений, оружия, драгоценных камней, одежды и других символов богатства и престижа занимает 21 комнату и собиралась Габсбургами на протяжении 800 лет. Вполне вероятно, что это самая важная сокровищница в мире.