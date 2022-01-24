Испанская школа верховой езды: Обучение

Посмотрите на старейшую в Европе породу лошадей в действии

4.3
583 отзыва
В группе
Испанская школа верховой езды: Обучение
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Почувствуйте магию знаменитых лошадей породы липицзан или липиццанер здесь, в Венской испанской школе верховой езды. Понаблюдайте за умными и живыми липицзанскими лошадьми в действии, когда их тренеры проводят их через haute école или "высшую школу" классической выездки, включая эффектные удары в прыжке. Понаблюдайте за 450-летними традициями липиццанов, когда лошадь и всадник выходят на площадку под аккомпанемент классической венской музыки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к тренингу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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