Почувствуйте магию знаменитых лошадей породы липицзан или липиццанер здесь, в Венской испанской школе верховой езды. Понаблюдайте за умными и живыми липицзанскими лошадьми в действии, когда их тренеры проводят их через haute école или "высшую школу" классической выездки, включая эффектные удары в прыжке. Понаблюдайте за 450-летними традициями липиццанов, когда лошадь и всадник выходят на площадку под аккомпанемент классической венской музыки.