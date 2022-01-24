Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почувствуйте магию знаменитых лошадей породы липицзан или липиццанер здесь, в Венской испанской школе верховой езды. Понаблюдайте за умными и живыми липицзанскими лошадьми в действии, когда их тренеры проводят их через haute école или "высшую школу" классической выездки, включая эффектные удары в прыжке. Понаблюдайте за 450-летними традициями липиццанов, когда лошадь и всадник выходят на площадку под аккомпанемент классической венской музыки.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к тренингу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.