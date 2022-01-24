Испанская школа верховой езды: выступления

Посмотрите выступление лошадей Lipizzaner в уникальной зимней школе верховой езды в стиле барокко.

4.6
75 отзывов
В группе
Испанская школа верховой езды: выступления
Испанская школа верховой езды: выступления
Испанская школа верховой езды: выступления
Испанская школа верховой езды: выступления
Испанская школа верховой езды: выступления
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оседлайте одно из лучших представлений в вашей жизни. Полюбуйтесь Lipizzaners, старейшей культурной породой лошадей в Европе, на специальном конном шоу в уникальном месте зимней школы верховой езды в стиле барокко.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на представление
Что не входит
  • Экскурсия по зданию
  • Гардероб
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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