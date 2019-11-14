18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера средневековых городков

Первая остановка нашего маршрута — древняя столица Австрии Кремс с его мощеными улочками, колоритными средневековыми домами, церквушками и площадями, с которых вам откроется невероятная панорама города. Следом вы окажетесь в волшебном Дюрнштайне, где руины древней крепости перенесут вас в эпоху средневековых интриг. Но главная гордость городка — великолепные абрикосовые джемы, ликеры и шнапс, который обязательно стоит отведать в местных лавочках! А самой впечатляющей остановкой станет, несомненно, бенедиктинский монастырь в Мельке — один из старейших в Европе. Здесь вы полюбуетесь выразительной архитектурой и услышите любопытную историю монастыря, который построен на деньги от выкупа за короля Англии — Ричарда-Львиное сердце.

Природная гармония долины Вахау

Приятный мягкий климат, холмистый ландшафт и особенная почва стали рецептом природной красоты долины Вахау и мировой известности здешних вин. В путешествии мы с головой погрузимся в этот чарующий уголок Австрии: вы полюбуетесь живописными холмами долины, увитыми виноградниками, увидите старинные монастыри и замки, спрятанные между изгибами реки, и насладитесь завораживающими пейзажами Дуная, петляющего между лесами и пологими склонами.