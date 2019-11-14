18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться природой альпийского предгорья и прогуляться по колоритным средневековым городкам

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Поездка в долину Вахау, которая раскинулась между двумя старейшими городами Австрии, познакомит вас с одним из самых живописных уголков Европы и погрузит в атмосферу Средневековья.

Наш маршрут пройдет по предгорью Альп и вдоль русла великого Дуная, огибающего горы.

Приготовьтесь влюбиться безвозвратно в самобытные улочки Кремса, пологие холмы, покрытые виноградниками, древние стены монастыря Мелька и, конечно, ароматные абрикосовые джемы и ликеры городка Дюрнштайн.
75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии18 отзывов
4.67
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау

Что вас ожидает

Атмосфера средневековых городков
Первая остановка нашего маршрута — древняя столица Австрии Кремс с его мощеными улочками, колоритными средневековыми домами, церквушками и площадями, с которых вам откроется невероятная панорама города. Следом вы окажетесь в волшебном Дюрнштайне, где руины древней крепости перенесут вас в эпоху средневековых интриг. Но главная гордость городка — великолепные абрикосовые джемы, ликеры и шнапс, который обязательно стоит отведать в местных лавочках! А самой впечатляющей остановкой станет, несомненно, бенедиктинский монастырь в Мельке — один из старейших в Европе. Здесь вы полюбуетесь выразительной архитектурой и услышите любопытную историю монастыря, который построен на деньги от выкупа за короля Англии — Ричарда-Львиное сердце.

Природная гармония долины Вахау
Приятный мягкий климат, холмистый ландшафт и особенная почва стали рецептом природной красоты долины Вахау и мировой известности здешних вин. В путешествии мы с головой погрузимся в этот чарующий уголок Австрии: вы полюбуетесь живописными холмами долины, увитыми виноградниками, увидите старинные монастыри и замки, спрятанные между изгибами реки, и насладитесь завораживающими пейзажами Дуная, петляющего между лесами и пологими склонами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в монастырь Мелк (по желанию) — 13 евро, обед и «абрикосовые» сувениры (шоколадки, шнапс и т.д.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау
Истории и пейзажи долины Вахау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2019
Добрый день! Ездили на экскурсию в долину Вахау с Дмитрием. Экскурсия очень интересная, группа маленькая. Дмитрий рассказал нам не только о достопримечательностях, но и о жизни в Австрии, рассказ был интересным, на все вопросыполучали ответы. К тому же Дмитрий оказался очень предусмотрителен, у него в машине лежал запасной зонт для туристов, которые не обратили внимание на прогноз погоды))) Долина безумно красива! Рекомендую. Единственный небольшой минус - время обеда и свободное время пришлось на маааааленький городок, где сложно пообедать, работает один ресторанчик и где так много свободного времени не надо, его просто некуда девать, всего одна пешеходная улица. Может быть организаторы пересмотрят маршрут? И свободное время придётся на более оживленный город?
30 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Немного быстроватый темп. Но очень содержательно, интересно, красивые места, прекрасный гид Светлана. Спасибо!
13 октября 2019
Мы очень довольны экскурсией! Спасибо! Смело рекомендуем!
Ekaterina
23 сентября 2019
Экскурсия прошла хорошо, но не хватило времени на саму долину, то есть те, кто останавливался на обед увидели еще меньше, а там есть отличный маршрут в гору к руинам замка. Там отличный вид на долину, но времени хватило только дойти и вернуться, а насладиться моментом не успела. Все остальное прошло отлично, в Кремсе было интересно послушать про средневековые здания, они правда впечатляют.
26 августа 2019
Я не пожалела, что мы выбрали эту экскурсию. Гид полностью владеет информацией. Интересно рассказывает. Несколько не хватило время на осмотр достопримечательностей, но иначе бы мы не уложились программу. Маршрут выбран удачно, включает в себя симпатичные городки. Экскурсия проходила на небольшом комфортабельном автобусе.
1 августа 2019
Прекрассная экскурсия!
Гид Светлана- очень интересно рассказывает.
Виды замечательные.
Рекомендуем
11 июля 2019
Экскурсия превзошла все ожидания. Всем путешествующим по Австрии рекомендую этот маршрут. Очень познавательно, не утомительно и сказочно красиво) Огромное спасибо гиду Анне!
30 июня 2019
Понравилось
19 июня 2019
Поездка была замечательная, +32+34 солнце и все эти городки - Кремс, Дюрнштайн, Мельк и сам Дунай очень понравились. Отличный чистый новый автобус с профи-водителем, сопровождающий гид Элла дала массу интересных "особенностей" этих краев. Самостоятельно в три места добраться сложновато, а здесь всё хорошо организовано, особенно запомнилась дегустация в Дюрнштайне великолепных ликеров в магазинчике))) Сейчас уже жалею, что купили мало абрикосового ликера, действительно местная особенность Вахау
2 июня 2019
Когда гид ждёт на месте встречи желательно чтобы у него была табличка с названием экскурсии а не с названием турфирмы так как экскурсии покупаются в разных фирмах. Сама экскурсия очень понравилась. Транспорт, маршрут рассказ гида все отлично
Ещё 8 отзывов

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