2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Вены с разных ракурсов

Маршрут и программа авто-пешеходной экскурсии спланированы так, что вы рассмотрите главные достопримечательности сначала из окна машины, проезжая по великолепному бульварному кольцу Вены — Рингштрассе. А затем прогуляетесь пешком по шикарным центральным улицам, рассмотрите вблизи дворцы и памятники, посетите монументальные храмы и полюбуетесь белоснежными липицианскими выездными лошадьми. Конечно, все это время вас будут сопровождать мои рассказы об истории великого государства и, в прошлом, самой влиятельной монархии Европы.

Имперский дух города

На площади Марии Терезии вы встретитесь с итальянским Ренессансом, осматривая два роскошных музея — истории искусства и естествознания, а также узнаете о трудностях, с которыми столкнулся автора проектов — архитектор Земпер. Проходя через благоухающий парк роз ко внутренним дворцовым сооружениям, познакомитесь с неогреческим ансамблем Парламента, неоготической Ратушей и старейшим драматическим театром Австрии — Бургтеатром. Зимняя резиденция Хофбург с ее старинными дворцами и площадями станет поводом поговорить об австрийских правителях. Возле придворной церкви Св. Августина я расскажу о традициях венчания и захоронения представителей династии Габсбургов. Кроме того, вы увидите символ Вены — многовековой готический собор Св. Штефана с барочными интерьерами. А чуть позже на старейшей и самой модной улице Коль Маркет услышите о венских модниках и представленных здесь мировых брендах.

Шницели, штрудели и венский кофе!

По пути я посоветую отличные заведения для обеда и подскажу, где найти самый большой и вкусный шницель в городе. В кафе «Демель» вы сможете купить знаменитые лепестки фиалки в глазури — любимый десерт императрицы Сисси. А также заглянет в изысканные кондитерские, где вас будет ждать настоящий венский кофе «меланж», кусочек божественного «Захера» или фантастического штруделя, об истории которых будет отдельный разговор.

🔸 В конце экскурсии, если останется время, вы посетите дворцовый ансамбль Бельведер, или венский Версаль, и увидите дом Хундервассера — неординарный проект жилого дома — олицетворение современного творчества в столице.