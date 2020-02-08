4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Холмистая Буда

Главная цель любого путешественника в поездке в Буду — посетить Рыбацкий бастион — туда мы с вами и отправимся. Построенный в неороманском стиле, он должен был служить гармоничным фоном для церкви Святого Матьяша, а в итоге стал одной из самых посещаемых достопримечательностей. Башни, террасы, балюстрады влюбят в себя, а само сооружение впечатлит могущественным видом. С этого места откроются восхитительные виды на город и реку Дунай. Далее отправимся к неоклассическому Президентскому дворцу, где вы услышите историю о нём и погуляете по его ухоженной территории.

Равнинный Пешт

Элегантный, парадный, его величают местными «Елисейскими Полями» — всё это о проспекте Андраши. Застроенный дворцами и особняками он впечатлит своим видом, и это понятно, ведь был построен для знати и аристократов. Венчает проспект легендарная площадь Героев. А чуть дальше, вы обнаружите роскошное здание в неоренессансном стиле — Оперный театр. Закончим насыщенную прогулку у базилики Св. Иштвана — визитной карточки Будапешта. А далее — 2 часа свободного времени, чтобы осмотреть город в своём темпе, пообедать или погулять по магазинам.