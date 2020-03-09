6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты Зальцбурга

По пути в столицу классической музыки вы услышите историю Австрии, познакомитесь с её культурой и традициями. После подробного рассказа и экскурсии по городу его уютные улочки и старые площади заиграют новыми красками.

Вы прогуляетесь по барочному саду Мирабель и узнаете о том, как Моцарта держали здесь взаперти. На улице Гетрайдегассе — must see для всех туристов — рассмотрите изящные кованые вывески, встретите дом, где жил великий композитор, и раскроете секрет знаменитых конфет «Mozart». У стен Кафедрального собора мы расскажем о жадном епископе и его корове. А еще вы увидите монастырь Святого Петра, один из самых старых в Европе, и кладбище, где проходили съемки фильма «Звуки музыки». В свободное время рекомендуем отправиться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается завораживающий вид на город.

Россыпь озер

После мы отправимся в Зальцкаммергут — озерный край в Альпах. Мы проедем вдоль озер Мондезее и Вольфганзее и полюбуемся голубизной волн в окружении гор. Сделаем остановку на возвышенности за городом Санкт-Гильден, в котором родилась мама Моцарта. С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой Вольфганзее и сохраните его красоту на фотографиях.