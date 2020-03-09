6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Посетить Зальцбург — всё равно что побывать в сказке.

Этот город, уютно расположившийся в окружении Альп, очарует вас своей архитектурой, узкими улочками и забавными историями.

А после мы отправимся в Зальцкаммергут, проедем вдоль озёр и полюбуемся с обзорной площадки идиллическим видом на озеро Вольфганзее.
109 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Что вас ожидает

Красоты Зальцбурга
По пути в столицу классической музыки вы услышите историю Австрии, познакомитесь с её культурой и традициями. После подробного рассказа и экскурсии по городу его уютные улочки и старые площади заиграют новыми красками.
Вы прогуляетесь по барочному саду Мирабель и узнаете о том, как Моцарта держали здесь взаперти. На улице Гетрайдегассе — must see для всех туристов — рассмотрите изящные кованые вывески, встретите дом, где жил великий композитор, и раскроете секрет знаменитых конфет «Mozart». У стен Кафедрального собора мы расскажем о жадном епископе и его корове. А еще вы увидите монастырь Святого Петра, один из самых старых в Европе, и кладбище, где проходили съемки фильма «Звуки музыки». В свободное время рекомендуем отправиться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается завораживающий вид на город.

Россыпь озер
После мы отправимся в Зальцкаммергут — озерный край в Альпах. Мы проедем вдоль озер Мондезее и Вольфганзее и полюбуемся голубизной волн в окружении гор. Сделаем остановку на возвышенности за городом Санкт-Гильден, в котором родилась мама Моцарта. С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой Вольфганзее и сохраните его красоту на фотографиях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога из Вены в Зальцбург занимает 3 часа, в пути предусмотрен технический перерыв на 30 минут. В Зальцбурге у вас будет 2-часовая экскурсия, а также 2 часа свободного времени. Поездка по озерам Зальцкаммергут занимает около часа, мы также сделаем остановку на 10 минут у озера Вольфгангзее.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: трансфер на автобусе или минибусе, экскурсия во время переезда, двухчасовая пешеходная экскурсия по городу
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, обед, напитки, чаевые (по желанию)
  • Также вы можете самостоятельно на фуникулёре подняться на крепость, стоимость проезда — от 12,90€ за человека (цена на 2019 год).
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Большое спасибо! Австрия весной великолепна!
17 февраля 2020
Были на этой экскурсии 9 февраля. Понравился и Зальцбург, и, особенно, потрясающе красивые озёра Мондзее и Вольфгангзее, жаль что на них отводится совсем мало времени. Экскурсия неплохая, рекомендую.
19 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Водитель Алекс был внимательным, хороший экскурсовод Наталья, очень рекомендую всем
23 декабря 2019
Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто в Австрию приехал в первый раз. Содержательно и интересно. Приятный рассказчик - гид Дарья и особенный колорит экскурсии предаёт гид по Зальцбургу Люси! Немного утомляет дорога
18 ноября 2019
Море удовольствия
29 октября 2019
Уважаемые организаторы. Экскурсия интересная. Все организованно четко и пунктуально. Одно но. Автобус старый и поношенный сильно шумит в салоне. В салоне душно и на просьбу понизить темп. Посоветовали поменять место.
В целом все ок. Буду рекомендовать друзьям.

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