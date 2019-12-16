Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт

Изучите Вену, получив бесплатный и неограниченный доступ к метро, трамваям, поездам и автобусам

4.5
2294 отзыва
В группе
до 100 чел.
Изучите Вену, получив бесплатный и неограниченный доступ к метро, трамваям, поездам и автобусам.

Передвигайтесь по городу легко и быстро.

Получите многочисленные скидки на популярные достопримечательности, музеи, магазины и многое другое.
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт
Карта Vienna City Card: скидки и общественный транспорт

Что вы увидите 🤩

  • Венский дом искусств
  • Еврейский музей в Вене
  • Кунстхалле в Вене
  • Дом музыки, Вена
  • Карлскирхе
  • Дом Моцарта в Вене
  • Венская ратуша
  • Музей Леопольда
  • Венский зоопарк
  • Академия изобразительных искусств, Вена
  • Венская народная опера
  • Flakturm VII — Аугартен
  • Пратер
  • Дворец Хофбург
  • Музей мадам Тюссо в Вене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Многочисленные скидки, например, при посещении дворцов Хофбург или Шёнбрун, и многое другое
  2. Бесплатный проезд на общественном транспорте в центре города (без трансфера в аэропорт)
  3. Бесплатная брошюра с купонами и списком всех преимуществ карты туриста
С картой Vienna City Card вы можете отправиться в любую точку красивой столицы Австрии. Просто подтвердите свой пропуск в ближайшем билетном автомате и отправляйтесь в путь! После подтверждения у вас будет 24, 48 или 72 часа, чтобы исследовать весь город с бесплатным и неограниченным доступом к общественному транспорту, включая метро, трамваи, региональные поезда, автобусы и ночные автобусы (зона 100).
Карта Vienna City Card также позволяет вам посетить некоторые из самых важных достопримечательностей города. Получите скидки во многих венских музеях, выставках, театрах, концертах, магазинах, кафе, ресторанах и винных тавернах. Вена ждет тебя!
Вы можете узнать обо всех подробностях и скидках в цифровом путеводителе по Вене. Приложение доступно для загрузки в Google Play и Apple App Store.
Если вы путешествуете с семьей, вам повезло, так как один ребенок в возрасте до 15 лет путешествует бесплатно с каждым владельцем городской карты.
Получите скидки в бесчисленных музеях, достопримечательностях, театрах, магазинах и ресторанах с картой Vienna City Card. См. Приложение «ivie - Your Personal City Guide» для получения полной информации обо всех скидках, которые вы можете получить с помощью своей карты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный общественный транспорт в Вене в течение 24, 48 или 72 часов
  • Скидки и предложения во многих музеях, достопримечательностях, театрах, на концертах, в магазинах, кафе и ресторанах
  • Дети пользуются общественным транспортом бесплатно (до 15 лет требуется удостоверение личности)
Что не входит
  • Трансфер от/до аэропорта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Паспорт или ID-карта для детей
  • Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
  • Обратите внимание, что Венский международный аэропорт расположен за пределами города, и Vienna City Card не дает право доехать до него бесплатно. Однако вы можете сэкономить на поездке в аэропорт и из аэропорта благодаря нашим партнерам по трансферам в/из аэропорта
  • Карта Vienna City Card дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте для ребенка до 15 лет в дополнение к основному владельцу билета. Пожалуйста, уточните стоимость детских билетов непосредственно в музеях и достопримечательностях
  • Карта Vienna City Card и ее преимущества действительны на время вашего пребывания (максимум 7 дней). Билет на общественный транспорт необходимо активировать и использовать в течение этих 7 дней
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
16 дек 2019
Бесплатный трансфер на любом автобусе, трамвае или поезде в городе Вена. Мы смогли использовать CAT в аэропорт, но мы не могли использовать тележку из аэропорта в город. У нас был ваучер для обмена, но офис туристической информации в Вене закрывается в 22:00. Мне пришлось заплатить 55 евро за такси. Мы были там через час после этого, поэтому мы не могли проверить наши ваучеры. Нам также пришлось заплатить 2,60 евро каждый, чтобы добраться до ближайшего места встречи на Альбертинаплац / Мейседергассе. Так что нет необходимости бронировать у Get Your Guide! В следующий раз я заберу свои карты прямо из туристической информации Вены!
N
20 ноя 2019
Купувала Vienna City Card+transfer із та в аеропорт на 72 години(29 євро). Використала на всі 100%! Іхала на САТ із та в аеропорт(найдорожчий виду транспорту, але найшвидний). По місту втомилася рахувати скільки разів користувалася метро та трамваєм. Використала знижку в музеях загальною сумою 9 євро. Знижку на харчування та шопінг не використовувала, бо мала інші приорітети, але ті знижки які мала повністю задовольнили мої потреби. Рекомендую!
А
31 июля 2017
Транспортная сторона стоит того. Не было возможности воспользоваться дисконтной частью, поскольку соответствующие билеты уже куплены. Транспортная система Вены прекрасно работает на всех уровнях: S-поезда, метро, трамваи и автобусы. Наш отель был на Südtirolerplatz. Оттуда было очень легко обойтись с Vienna City Card. Печатные формы в формате PDF были быстро обменены на билеты в отделе туристической информации в Hauptbahnhof, по соседству от нашего отеля.
Ещё 2291 отзыв

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