С картой Vienna City Card вы можете отправиться в любую точку красивой столицы Австрии. Просто подтвердите свой пропуск в ближайшем билетном автомате и отправляйтесь в путь! После подтверждения у вас будет 24, 48 или 72 часа, чтобы исследовать весь город с бесплатным и неограниченным доступом к общественному транспорту, включая метро, трамваи, региональные поезда, автобусы и ночные автобусы (зона 100).

Карта Vienna City Card также позволяет вам посетить некоторые из самых важных достопримечательностей города. Получите скидки во многих венских музеях, выставках, театрах, концертах, магазинах, кафе, ресторанах и винных тавернах. Вена ждет тебя!

Вы можете узнать обо всех подробностях и скидках в цифровом путеводителе по Вене. Приложение доступно для загрузки в Google Play и Apple App Store.

Если вы путешествуете с семьей, вам повезло, так как один ребенок в возрасте до 15 лет путешествует бесплатно с каждым владельцем городской карты.

Получите скидки в бесчисленных музеях, достопримечательностях, театрах, магазинах и ресторанах с картой Vienna City Card. См. Приложение «ivie - Your Personal City Guide» для получения полной информации обо всех скидках, которые вы можете получить с помощью своей карты.