Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера

Венский музей с зеленоватым фасадом

4.8
21 отзыв
В группе
Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера
Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера
Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера
Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера
Kunst Haus Wien - Музей Хундертвассера
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Приходите и познакомьтесь с творчеством венских художников в Kunst Haus Wien, художественном музее с экологичным уклоном (это был первый музей с австрийской Ecolabel!). В музее, основанном австрийским художником Фриденсрайхом Хундертвассером в 1991 году, находится крупнейшая в мире коллекция его работ, а также проводятся регулярные временные выставки, на которых представлены работы художников разных стран.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение музея Хундертвассера в здании Kunst Haus Wien
  • Доступ к текущей выставке (если выбрано)
  • Бесплатный доступ к нынешней гаражной выставке (фокус: экология, экологичность и городское хозяйство)
Что не входит
  • Аудиогид (доступен на месте за дополнительную плату)
  • Экскурсия с гидом (пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудниками музея на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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