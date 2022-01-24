Приходите и познакомьтесь с творчеством венских художников в Kunst Haus Wien, художественном музее с экологичным уклоном (это был первый музей с австрийской Ecolabel!). В музее, основанном австрийским художником Фриденсрайхом Хундертвассером в 1991 году, находится крупнейшая в мире коллекция его работ, а также проводятся регулярные временные выставки, на которых представлены работы художников разных стран.