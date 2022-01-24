Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приходите и познакомьтесь с творчеством венских художников в Kunst Haus Wien, художественном музее с экологичным уклоном (это был первый музей с австрийской Ecolabel!). В музее, основанном австрийским художником Фриденсрайхом Хундертвассером в 1991 году, находится крупнейшая в мире коллекция его работ, а также проводятся регулярные временные выставки, на которых представлены работы художников разных стран.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение музея Хундертвассера в здании Kunst Haus Wien
Доступ к текущей выставке (если выбрано)
Бесплатный доступ к нынешней гаражной выставке (фокус: экология, экологичность и городское хозяйство)
Что не входит
Аудиогид (доступен на месте за дополнительную плату)
Экскурсия с гидом (пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудниками музея на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.