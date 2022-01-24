Моцартхаус Вена демонстрирует жизнь и творчество одного из самых знаменитых музыкальных гениев мира! Прогуляйтесь по 3 выставочным уровням по его старому дому, посмотрите на его творческие достижения и почувствуйте, как он жил в Вене в XVIII веке.