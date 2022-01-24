Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Моцартхаус Вена демонстрирует жизнь и творчество одного из самых знаменитых музыкальных гениев мира! Прогуляйтесь по 3 выставочным уровням по его старому дому, посмотрите на его творческие достижения и почувствуйте, как он жил в Вене в XVIII веке.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Моцартхаус
Аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.