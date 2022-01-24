Моцартхаус Вена

Исследуйте единственный сохранившийся дом Моцарта в Вене

4.6
37 отзывов
В группе
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Моцартхаус Вена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Моцартхаус Вена демонстрирует жизнь и творчество одного из самых знаменитых музыкальных гениев мира! Прогуляйтесь по 3 выставочным уровням по его старому дому, посмотрите на его творческие достижения и почувствуйте, как он жил в Вене в XVIII веке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Моцартхаус
  • Аудиогид
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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