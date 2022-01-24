mumok: Музей современного искусства Фонда Людвига: проход без очереди

Исследование современного искусства в Вене с меняющимися выставками

4.4
12 отзывов
В группе
mumok: Музей современного искусства Фонда Людвига: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Музей современного искусства Ludwig Foundation - это немного скороговорка, поэтому большинство людей называют этот венский мумок. Привлекательный снаружи - вы не можете пропустить высокий синий фасад - внутри находится более чем достаточно современного искусства, чтобы бросить вызов своим чувствам и открыть свой разум. Минуйте очередь и войдите в мир Мумок.

Ответы на вопросы

Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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