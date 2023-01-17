Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Вас ждет экскурсия в венский Музей истории искусств с изумительной коллекцией итальянских, испанских, фламандских художников, шедеврами Рубенса, Тициана, Веласкеса, Брейгеля, Босха, Арчимбольдо, Рембрандта, Караваджо, Корреджо и других великих художников. А также экспонатами из Древнего Египта. В ходе экскурсии мы поговорим как о самих творцах, так и о разных эпохах, стилях и исторических событиях, отраженных в их работах.

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Описание

Что вас ожидает

В первую очередь мы обратим внимание на архитектурную составляющую музея. Первоначально задуманный как часть зимнего Дворца, он был возведен архитекторами Земпером и Хазенауром по образцу итальянского ренессанса, со сводами, расписанными Густавом Климтом, Хансом Макартом, и изящным декором.

Затем богатая композиция работ разных художников расскажет нам многое о жизни и людских пристрастиях в разные времена. Так, например, произведения Питера Брейгеля позволят нам проследить исторические события Нидерландов и понять наглядно образ жизни людей той эпохи. Манера и кисть Рубенса покажут в полной мере красоту «рубенсовских форм». Яркость красок венецианских живописцев ярко отражает стиль жизни северной Италии. Работы Веронезе притягивают театральностью композиций и мастерством художника в изображении тканей.