Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

В первую очередь мы обратим внимание на архитектурную составляющую музея. Первоначально задуманный как часть зимнего Дворца, он был возведен архитекторами Земпером и Хазенауром по образцу итальянского ренессанса, со сводами, расписанными Густавом Климтом, Хансом Макартом, и изящным декором.
Затем богатая композиция работ разных художников расскажет нам многое о жизни и людских пристрастиях в разные времена. Так, например, произведения Питера Брейгеля позволят нам проследить исторические события Нидерландов и понять наглядно образ жизни людей той эпохи. Манера и кисть Рубенса покажут в полной мере красоту «рубенсовских форм». Яркость красок венецианских живописцев ярко отражает стиль жизни северной Италии. Работы Веронезе притягивают театральностью композиций и мастерством художника в изображении тканей.