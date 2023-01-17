Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие

Эпохи, стили и исторические события в работах Рубенса, Тициана, Веласкеса, Брейгеля, Босха и других

Вас ждет экскурсия в венский Музей истории искусств с изумительной коллекцией итальянских, испанских, фламандских художников, шедеврами Рубенса, Тициана, Веласкеса, Брейгеля, Босха, Арчимбольдо, Рембрандта, Караваджо, Корреджо и других великих художников. А также экспонатами из Древнего Египта.

В ходе экскурсии мы поговорим как о самих творцах, так и о разных эпохах, стилях и исторических событиях, отраженных в их работах.
Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие
Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие
Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие
Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие
Музей истории искусств. Брейгель Мужицкий и многие другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В первую очередь мы обратим внимание на архитектурную составляющую музея. Первоначально задуманный как часть зимнего Дворца, он был возведен архитекторами Земпером и Хазенауром по образцу итальянского ренессанса, со сводами, расписанными Густавом Климтом, Хансом Макартом, и изящным декором.

Затем богатая композиция работ разных художников расскажет нам многое о жизни и людских пристрастиях в разные времена. Так, например, произведения Питера Брейгеля позволят нам проследить исторические события Нидерландов и понять наглядно образ жизни людей той эпохи. Манера и кисть Рубенса покажут в полной мере красоту «рубенсовских форм». Яркость красок венецианских живописцев ярко отражает стиль жизни северной Италии. Работы Веронезе притягивают театральностью композиций и мастерством художника в изображении тканей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Maria Theresia platz 1010, Здание слева, у входа в музей, у меня будет таблица «ТриоАрт»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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