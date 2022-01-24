Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди

Посетите два важнейших культурных объекта всемогущей Австрийской империи

4.9
27 отзывов
Входной билет
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Музей истории искусств и имперская сокровищница: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь в путешествие во времени — и окунитесь в эпоху пышного расцвета Австрийской империи, миновав очередь к великолепному Музею истории искусств и имперской сокровищнице. Осмотрите габсбургский императорский художественный музей, наполненный бесчисленными шедеврами, в числе которых _«Вавилонская башня»_ Брейгеля. Затем посетите дворец Хофбург, где находится императорская коллекция ювелирных украшений, драгоценных камней и оружия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Музей истории искусств
  • Билет в имперскую сокровищницу
Что не входит
  • Аудиогид (предоставляется за дополнительную плату на английском, немецком, итальянском, французском языках. Также на испанском, японском, русском, корейском, мандаринском языках в KHM)
  • Экскурсия с гидом (за дополнительную плату в KHM)
  • Вход на выставку "Тициановское видение женщин" (время и вход необходимо бронировать на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎫Билеты🖼МузеиПроход без очередиХудожественные музеи

Еще несколько похожих предложений в Вене

Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Входной билет
4.8
495
18
за 1 чел.
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Полюбуйтесь шедеврами искусства в венском конкуренте Лувра
Бельведер 21: Музей современного искусства: проход без очереди
Входной билет
4
3
10.5
8.9
за 1 чел.
Бельведер 21: Музей современного искусства: проход без очереди
Передозировка современного искусства в необычном венском музее - это хорошо для вас!
Вечер в Музее Истории Искусств
В группе
до 20 чел.
3.7
15
25
за 1 чел.
Вечер в Музее Истории Искусств
👣 Пешеходные
Приглашаем на уникальную вечернюю экскурсию с профессиональным гидом-искусствоведом
По четвергам, в 17:30
mumok: Музей современного искусства Фонда Людвига: проход без очереди
В группе
4.4
12
14
за 1 чел.
mumok: Музей современного искусства Фонда Людвига: проход без очереди
Исследование современного искусства в Вене с меняющимися выставками
Сокровищница Габсбургов
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
9
150
за 1-10 чел.
Сокровищница Габсбургов
Уникальные собрания корон, регалий и реликвий австрийской империи и необычные истории об их жизни
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Входной билет
4.6
299
1 925
за 1 чел.
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Посетите зоопарк в венском комплексе Шёнбрунн и пройдите без очереди в старейший в мире зоопарк в стиле барокко
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуально
до 6 чел.
5
17
325
за 1-6 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
27 янв
28 янв
31 янв
ещё...
Венский технический музей: проход без очереди
Входной билет
4.9
58
14
за 1 чел.
Венский технический музей: проход без очереди
Необыкновенное знакомство с миром технологий и масса развлечений
Театральный музей Вены: проход без очереди
Входной билет
12
за 1 чел.
Театральный музей Вены: проход без очереди
Весь мир - это сцена, о которой вы узнаете в дань уважения Венскому театру
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Входной билет
5
10
22
за 1 чел.
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
👣 Пешеходные
Вы приехали в Вену с детьми и не знаете чем заняться
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Часы работы: ежедневно с 09:00 - 16:30
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуально
до 6 чел.
5
3
2ч 30м
260
за 1-6 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
27 янв
28 янв
1 фев
ещё...
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуально
для 10 чел.
5
8
160
за 1-10 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ