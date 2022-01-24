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Отправьтесь в путешествие во времени — и окунитесь в эпоху пышного расцвета Австрийской империи, миновав очередь к великолепному Музею истории искусств и имперской сокровищнице. Осмотрите габсбургский императорский художественный музей, наполненный бесчисленными шедеврами, в числе которых _«Вавилонская башня»_ Брейгеля. Затем посетите дворец Хофбург, где находится императорская коллекция ювелирных украшений, драгоценных камней и оружия.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет в Музей истории искусств
Билет в имперскую сокровищницу
Что не входит
Аудиогид (предоставляется за дополнительную плату на английском, немецком, итальянском, французском языках. Также на испанском, японском, русском, корейском, мандаринском языках в KHM)
Экскурсия с гидом (за дополнительную плату в KHM)
Вход на выставку "Тициановское видение женщин" (время и вход необходимо бронировать на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.