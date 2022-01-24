Музей истории искусств, Вена: проход без очереди

Полюбуйтесь шедеврами искусства в венском конкуренте Лувра

4.8
495 отзывов
Входной билет
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
Музей истории искусств, Вена: проход без очереди
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Подпитайте свою любовь к изящному искусству в одном из ведущих художественных музеев Европы. Венский Художественно-исторический музей (Музей истории искусств) доверху набит шедеврами от античных времен до эпохи Возрождения. Это настоящий рай для любителей искусства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Венский исторический музей (Kunsthistorisches Museum Wien)
  • Доступ к временным выставкам
Что не входит
  • Вход на выставку "Видение женщин Тициана" (время и вход необходимо бронировать в месте проведения выставки)
Когда начало
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