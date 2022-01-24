В музее Леопольда находится одна из важнейших коллекций австрийского искусства начала XX века. Заядлые коллекционеры произведений искусства Рудольф и Элизабет Леопольд собрали более 5000 экспонатов за пять десятилетий. Размещенная в популярном в Вене Музейном квартале, коллекция Leopold включает в себя таких художников, как Эгон Шиле, Густав Климт, Оскар Кокошка и Ричард Герстль. Коллекция была объединена в 1994 году, а в 2001 году музей открыл свои двери для посетителей.