Музей Леопольда: быстрый маршрут

Шедевры Эгона Шиле и Густава Климта

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Музей Леопольда: быстрый маршрут
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В музее Леопольда находится одна из важнейших коллекций австрийского искусства начала XX века. Заядлые коллекционеры произведений искусства Рудольф и Элизабет Леопольд собрали более 5000 экспонатов за пять десятилетий. Размещенная в популярном в Вене Музейном квартале, коллекция Leopold включает в себя таких художников, как Эгон Шиле, Густав Климт, Оскар Кокошка и Ричард Герстль. Коллекция была объединена в 1994 году, а в 2001 году музей открыл свои двери для посетителей.

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