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В музее Леопольда находится одна из важнейших коллекций австрийского искусства начала XX века. Заядлые коллекционеры произведений искусства Рудольф и Элизабет Леопольд собрали более 5000 экспонатов за пять десятилетий. Размещенная в популярном в Вене Музейном квартале, коллекция Leopold включает в себя таких художников, как Эгон Шиле, Густав Климт, Оскар Кокошка и Ричард Герстль. Коллекция была объединена в 1994 году, а в 2001 году музей открыл свои двери для посетителей.
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.