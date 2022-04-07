Мы отправимся по самой знаменитой дороге Вены, где каждое здание выглядит, как произведение искусства!

Перед нами предстанут Ратуша и Оперный театр, Университет и Парламент, а также самый красивый в мире бульвар, где бывали многие известные люди. На самокате мы проедем по Рингштрассе, увидим ключевые достопримечательности Вены и при этом не устанем. Благодаря знакомству с историей города от эпохи Древнего Рима до наших дней, интересным фактам и связям, вы узнаете настоящий характер Вены.

Нас ждет церковь Карла Борромея в стиле барокко, неоготическая Вотивкирхе, красивый вид на Дунайский канал и золотой памятник Иоганну Штраусу — самый популярный фотомотив Вены. На самокатах мы получим максимум от экскурсии по городу!

Перед началом маршрута мы научим новичков управлять электросамокатом. Это совсем не сложно — важно помнить о технике безопасности и правилах поведения на дороге. Дети старше 12 лет могут самостоятельно управлять самокатом.

По вашему желанию маршрут можно скорректировать. Сложно отказать себе в удовольствии доехать до Дворца Бельведер или посмотреть на разноцветный дом художника Хундертвассера!