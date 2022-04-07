На электросамокатах по Вене

Экскурсия по городу на электросамокатах

Индивидуальная
Экскурсия по городу на электросамокатах.
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене
На электросамокатах по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Оперный театр
  • Университет
  • Парламент
  • Ратуша
  • Церковь Карла Борромея
  • Вотивкирхе
  • Дунайский канал
  • Городской парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы отправимся по самой знаменитой дороге Вены, где каждое здание выглядит, как произведение искусства!

Перед нами предстанут Ратуша и Оперный театр, Университет и Парламент, а также самый красивый в мире бульвар, где бывали многие известные люди. На самокате мы проедем по Рингштрассе, увидим ключевые достопримечательности Вены и при этом не устанем. Благодаря знакомству с историей города от эпохи Древнего Рима до наших дней, интересным фактам и связям, вы узнаете настоящий характер Вены.

Нас ждет церковь Карла Борромея в стиле барокко, неоготическая Вотивкирхе, красивый вид на Дунайский канал и золотой памятник Иоганну Штраусу — самый популярный фотомотив Вены. На самокатах мы получим максимум от экскурсии по городу!

Перед началом маршрута мы научим новичков управлять электросамокатом. Это совсем не сложно — важно помнить о технике безопасности и правилах поведения на дороге. Дети старше 12 лет могут самостоятельно управлять самокатом.

По вашему желанию маршрут можно скорректировать. Сложно отказать себе в удовольствии доехать до Дворца Бельведер или посмотреть на разноцветный дом художника Хундертвассера!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. Наушники
Что не входит
  • Аренда электросамоката - 30 евро с человека. В графе "Дополнительные опции" укажите необходимое количество самокатов
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎩Индивидуальные🚗На машине⚙️Необычные🔭Обзорные🛴На самокатах

Еще несколько похожих предложений в Вене

Обзорная экскурсия по Вене
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
4.8
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Вены и нетуристическим уголкам в центре города
20 за 1 человека
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Это очень необычная и интересная по тематике экскурсия
162.50 за 1-15 чел.
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Виктория и Лидия
Нет отзывов
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Изучить великолепные достопримечательности и увезти с собой профессиональные фото
250 за 1-7 чел.
Вена впервые
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Viktor
5
5 отзывов
Вена впервые
Понятно и живо об истории, архитектуре и жизни города на экскурсии с профессиональным гидом
130 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Сюзана
5
65 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
250 за 1-5 чел.
Легенды и сказания Вены
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
7 отзывов
Легенды и сказания Вены
Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города
156.50 за 1-39 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.6
22 отзыва
Вена: всё самое главное за 2 часа
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
156 за 1-39 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сюзана
4.8
198 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
160128 за 1-6 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.8
82 отзыва
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
150 за 1-6 чел.
Скетчинг-тур по улицам Вены
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ульяна
4.4
15 отзывов
Скетчинг-тур по улицам Вены
Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города
45 за 1 человека
Фотосессия в Вене
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Юлия
4.9
28 отзывов
Фотосессия в Вене
Памятные снимки в знаменитых парках и усадьбах Вены для любителей красоты, романтики и приключений
100 за 1-5 чел.
Вена для новичков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ева
4.9
125 отзывов
Вена для новичков
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
от 92 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ