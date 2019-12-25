Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки

Совершите путешествие во времени

4.7
569 отзывов
Входной билет
Совершите путешествие во времени.

Получите близкие и личные впечатления об истории Вены: в 400-летнем монастыре встретятся Габсбурги, Моцарт и Штраус в венском вальсе.

Вас ждут впечатляющие спецэффекты в кинотеатре 5D!
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Ожившее прошлое Вены: исторические мультимедийные выставки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите путешествие во времени с интерактивной мультимедийной системой истории Вены
  2. Познакомьтесь с некоторыми из самых важных людей в истории Вены
  3. Лично познакомьтесь с королевской семьей и многими другими известными личностями в истории Вены
  4. Вас ждет экскурс в историю венской музыки в очках виртуальной реальности
  5. Послушайте эмоциональную речь канцлера Фигля среди руин Вены
Испытайте радость и развлекитесь всей семьей, совершив путешествие в 400-летнюю историю Вены. Растворитесь в огромных подвалах монастыря Святого Михаила, в 50-минутном путешествии в прошлое Вены. Благодаря использованию новейших технологий развлечений вы совершите путешествие во времени, со времен античного римского лагеря Виндобона до современной Вены, что подарит незабываемые впечатления.
Познакомьтесь с одними из самых важных личностей в истории Вены и узнайте, о чем они расскажут в портретной галерее.
Посетите кинотеатр 5D, где спецэффекты создают впечатление, что вы действительно оказались в старинной Вене.
Побывайте в имперской Вене и узнайте о вельможах венского двора. Лично познакомьтесь с императорской семьей и получите впечатления о королевских высочествах прошлых лет.
С помощью современных технологий и VR-очков вы сможете отправиться в путешествие по истории венской музыки в виртуальном мире.
На борту самолета Enemy Aircraft! вы окажетесь в самой гуще бушующей Второй мировой войны, а потом попадете в бомбоубежище.
Австрия свободна! Послушайте эмоциональную речь, которую канцлер Фигль произнес на руинах Вены и услышьте вздох облегчения граждан Австрии.
В завершении тура вас ждет нечто особенное: симуляция полета над крышами зданий Вены! Ваше путешествие завершится в красивом виртуальном конном экипаже, мчащемся по улицам современной Вене.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход в Эрлебнисвельт (кинотеатр) в монастыре, Габсбургер-Гассе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Скидки действуют только при предъявлении соответствующего удостоверения личности
  • Билеты действительны в течение трех месяцев с выбранной даты
  • Вход последней группы в 19:00. Пожалуйста, будьте на месте вовремя
  • Настоятельно рекомендуем оформить бронирование
Требования к участникам
  • Для этого мероприятия защитные маски необязательны
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Все участники в возрасте от 6 до 12 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 569 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
409
4
114
3
31
2
9
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
25 дек 2019
В целом отличный опыт, стоит того (особенно в плохую погоду). Первоначально мы бы забронировали номер на 14:00, но мы были там раньше и даже смогли спонтанно принять участие в более раннем туре. Это было очень интересно и хорошо сделано. На мой вкус группа была слишком большой, если вы стоите далеко, вы иногда неправильно понимаете руководство. Также было немного стыдно, что некогда было читать информационные знаки на дорожках между разными комнатами. В противном случае настоятельно рекомендуется
А
18 дек 2019
(Италия)
50 минут эмоций. 5D маска, виртуальная реальность и сюжетная линия, созданные в легком, приятном, но и трогательном образе истории Вены. Я взял билеты с приложением на мобильный телефон, 15 евро на человека, что, на мой взгляд, стоило, как для взрослых, так и для детей. Расположен в центре города, с дорожкой в подвале и оснащен аудиогидом, включенным в цену.
А
3 янв 2020
(Швейцария)
Очень хороший опыт! Мы были группой от 6 до 25 лет, и нам всем понравилось. Не вдаваясь в подробности, мы немного заглянули в историю Вены. Очень интерактивный и веселый, я рекомендую семьям с детьми и людям, которые быстро теряют репутацию во время «стандартных посещений».

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