Испытайте радость и развлекитесь всей семьей, совершив путешествие в 400-летнюю историю Вены. Растворитесь в огромных подвалах монастыря Святого Михаила, в 50-минутном путешествии в прошлое Вены. Благодаря использованию новейших технологий развлечений вы совершите путешествие во времени, со времен античного римского лагеря Виндобона до современной Вены, что подарит незабываемые впечатления.

Познакомьтесь с одними из самых важных личностей в истории Вены и узнайте, о чем они расскажут в портретной галерее.

Посетите кинотеатр 5D, где спецэффекты создают впечатление, что вы действительно оказались в старинной Вене.

Побывайте в имперской Вене и узнайте о вельможах венского двора. Лично познакомьтесь с императорской семьей и получите впечатления о королевских высочествах прошлых лет.

С помощью современных технологий и VR-очков вы сможете отправиться в путешествие по истории венской музыки в виртуальном мире.

На борту самолета Enemy Aircraft! вы окажетесь в самой гуще бушующей Второй мировой войны, а потом попадете в бомбоубежище.

Австрия свободна! Послушайте эмоциональную речь, которую канцлер Фигль произнес на руинах Вены и услышьте вздох облегчения граждан Австрии.

В завершении тура вас ждет нечто особенное: симуляция полета над крышами зданий Вены! Ваше путешествие завершится в красивом виртуальном конном экипаже, мчащемся по улицам современной Вене.