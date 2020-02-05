29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию проводил Алекс, не Женя и Валя. Мы видели плохие отзывы об Алексе, и если бы знали о замене, отказались бы. Но нас поставили перед фактом уже когда мы сидели в автобусе. Алекс только водитель, не экскурсовод.

Маленький автобус на нашу группу из 7 человек. Почти прайвет экскурсия. На этом плюсы заканчиваются.

Во первых, только когда сели в автобус нам сказали, что подземное озеро с катанием на лодках закрыто. Почему не сказали раньше - наверно боятся потерять туристов. Далее поездка через пару, правда красивых мест, в Баден. Там нас выпустили на вольное осматривание без какого либо рассказа. За всю экскурсию о Венском лесе самый минимум. О композиторах ни слова. Самое «крутое» в конце «экскурсии» по Бадену, когда водитель, он же «экскурсовод» за минуту до конца свободного времени порывался уехать без половины людей. Не пугал. Реально поехал и если бы люди не остановили его силой - уехал бы. О хамстве отдельный разговор. Короче я могу описать всю экскурсию одной фразой - трансфер из точки А в точку А.

О деньгах - всю оплату потребовали до экскурсии, 55 евро с человека ( совсем не мало), хотя обговорено, что оплата должна быть в конце. Наверно, если бы оплата была в конце такого поведения не было.

Самая плохая экскурсия в нашем путешествии по Европе.