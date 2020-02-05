29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хайлигенкройц: духовное богатство леса
Полчаса пути из Вены, и вы окажетесь в средневековой сказке — монастыре Святого Креста, известном и как аббатство Хайлигенкройц. За стенами этого шедевра романского искусства вы погрузитесь в истории таинственных монахов-бенедиктинцев и цистерцианцев, узнаете о судьбе одного из главных центров богословия в Австрии и проникнетесь монастырским духом.
Баден — центр классической музыки
В небольшой очаровательный городок Баден уезжала танцевать венская знать, а за ней сюда стремились композиторы — вокруг них всегда крутилось много новостей, которые становились легендами. Вы услышите их, гуляя по уютному центру Бадена. Узнаете о развитии города и увидите римскую терму, пройдёте мимо дома, где жил Бетховен, любимого ресторана Шуберта, куда он специально ездил из Вены, и самого большого казино Европы, прогуляетесь по паркам и розариям.