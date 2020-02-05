29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории и легенды музыкального Бадена и монастыря Святого Креста в окружении живописных пейзажей

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Это путешествие гармонично сочетает впечатления от прекрасной природы и новые знания об истории и вере в Австрии.

Вы отправитесь в Венский лес — «зелёные лёгкие Вены», где, отдыхая, услышите о знаменитых сказках и легендах.

В городке Баден вас ждут истории великих композиторов и дивные парки, а в монастыре Святого Креста — тайны монахов и средневековая атмосфера.
55 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча центр туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии29 отзывов
4.07
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский

Что вас ожидает

Хайлигенкройц: духовное богатство леса
Полчаса пути из Вены, и вы окажетесь в средневековой сказке — монастыре Святого Креста, известном и как аббатство Хайлигенкройц. За стенами этого шедевра романского искусства вы погрузитесь в истории таинственных монахов-бенедиктинцев и цистерцианцев, узнаете о судьбе одного из главных центров богословия в Австрии и проникнетесь монастырским духом.

Баден — центр классической музыки
В небольшой очаровательный городок Баден уезжала танцевать венская знать, а за ней сюда стремились композиторы — вокруг них всегда крутилось много новостей, которые становились легендами. Вы услышите их, гуляя по уютному центру Бадена. Узнаете о развитии города и увидите римскую терму, пройдёте мимо дома, где жил Бетховен, любимого ресторана Шуберта, куда он специально ездил из Вены, и самого большого казино Европы, прогуляетесь по паркам и розариям.

Организационные детали

  • Это автобусная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Стоимость экскурсии для детей до 11 лет включительно — 45€
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский
Сказочный лес — Венский

Экскурсия проводится во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура центр туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
5 февраля 2020
Отличная экскурсия! Хорошо продумана, содержательна и интересна!
12 декабря 2019
Было ощущение, будто знакомый рассказывает о местах и людях. Как в гости приехал и тебя повозили по местности и рассказали, что знали. Слабовато.
12 октября 2019
Очень мало времени отведено на экскурсию. Хотелось бы увеличить, что бы успеть все посмотреть. А то пронеслись со скоростью ветра. Многие памятники искусства я так и не успела посмотреть...
12 октября 2019
Отвратительная экскурсия. Во-первых, нет никаких Жени и Вали, а есть только потоковое туристическое агентство, которому глубоко нас... безразницы на качество, лишь бы забить все количеством проведённых экскурсий в день. В программе заявлено посещение подземного озера, но о том, что оно закрыто для посещения уже более полугода мы узнаем только через 2 часа, как оказалось практически все купили экскурсию во многом из-за этого озера. Гид крайне плохо говорит по-русски, информации мало,она плохо усваивается, но он пытается решить эти проблемы тем что повторяет одно и то же по 5 раз, тем самым заполняя время и корректируя свою дикцию. (Не хотелось бы обидеть гида, как о человеке о нем сложилось хорошее мнение, но как гид он ни о чем). В итоге в программе 3 остановки, 5 минут гид нам о чем то рассказывает а далее вы самостоятельно бросите по округе от 10 до 30 минут. Это была самая дорогая экскурсия из тех, что мы побывали, хотя мы брали в большей мере индивидуальные экскурсии, самая не информативная, самая не красочная. Отдал почти 12 000 рублей, 2 часа катали на машине, 1 час повторяли одно и тоже и 1 час самостоятельно ходили.
1 октября 2019
Все понравилось,но экскурсия короткая.Много времени в машине,из окон мало видно.Как мне кажется,нужно хотя бы 6 часов выделить.А то голопом по европам.
21 сентября 2019
Мы первый раз поехали на экскурсию с Tripster, понравилась организация, рассказ экскурсовода. Удалось отлично отдохнуть и параллельно узнать что-то новое. Отличная идея с вальсами Штрауса на обратном пути.
Но присоединяюсь к предыдущим комментариям - хотя бы на 30 мин больше времени на Баден. 18 минут свободного времени - очень мало. Пришлось буквально бежать, чтобы сделать хотя бы несколько фотографий. Безусловно, можно поехать самостоятельно еще раз, но не всегда есть такая возможность.
29 августа 2019
Экскурсия хорошая.очень приятныгородок баден.красивая природа спасибо
15 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид (Хендрик) прекрасно разбирается в истории Австрии, обладает тонким чувством юмора и, что особенно важно при организации экскурсий, пунктуальностью.
7 июля 2019
Экскурсию проводил Алекс, не Женя и Валя. Мы видели плохие отзывы об Алексе, и если бы знали о замене, отказались бы. Но нас поставили перед фактом уже когда мы сидели в автобусе. Алекс только водитель, не экскурсовод.
Маленький автобус на нашу группу из 7 человек. Почти прайвет экскурсия. На этом плюсы заканчиваются.
Во первых, только когда сели в автобус нам сказали, что подземное озеро с катанием на лодках закрыто. Почему не сказали раньше - наверно боятся потерять туристов. Далее поездка через пару, правда красивых мест, в Баден. Там нас выпустили на вольное осматривание без какого либо рассказа. За всю экскурсию о Венском лесе самый минимум. О композиторах ни слова. Самое «крутое» в конце «экскурсии» по Бадену, когда водитель, он же «экскурсовод» за минуту до конца свободного времени порывался уехать без половины людей. Не пугал. Реально поехал и если бы люди не остановили его силой - уехал бы. О хамстве отдельный разговор. Короче я могу описать всю экскурсию одной фразой - трансфер из точки А в точку А.
О деньгах - всю оплату потребовали до экскурсии, 55 евро с человека ( совсем не мало), хотя обговорено, что оплата должна быть в конце. Наверно, если бы оплата была в конце такого поведения не было.
Самая плохая экскурсия в нашем путешествии по Европе.
26 июня 2019
агенство не проверило дату экскурсии.Оказплось что в день экскурсии в.Бадене был перекрыт весь центр и было совершенно невозможно осмотреть город. Это свидетельствуют о полной безответственность агентства .
Ещё 19 отзывов

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