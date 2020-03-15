15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города

Ульяна
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Ульяна – ваш гид
Что такое скетчинг-тур? Городской скечинг — это прогулки по городу, во время которых мы делаем небольшие зарисовки — скетчи — всего, что привлекает внимание.

Жилые дома, дворцы, старинные церкви, дверные ручки, фонари, целующиеся парочки, одинокие старики — словом, все, что передает настроение, эмоции и атмосферу вокруг.

Самое главное — не стараться создать шедевр или повторить подвиг Ван Гога.

Идея в том, чтобы гуляя по городу и делая зарисовки, наслаждаться Веной, изучать ее историю и архитектуру.

А если получится, еще и создать свой личный travel-book с «живыми» рисунками и заметками.
45 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
4.4
Скетчинг-тур по улицам Вены
Скетчинг-тур по улицам Вены

Программа

  • Наш городской скетчинг-тур мы начнем с самого яркого и вдохновляющего места в городе — дома Хундертвассера. На фасаде и в интерьере нет практически ни одной прямой линии и практически отсутствуют острые углы, а на все горизонтальные плоскости высажены растения. Яркие цвета, текстуры, различный характер фактуры — все это возбуждает воображение и вызывает сумасшедшую работу мысли, бесконечные ассоциации, образы со стихиями и природными явлениями.
  • Далее мы пройдем к Kunsthaus (Дом искусств) — еще одно здание эпатажного художника, в котором он воплотил свои самые смелые идеи. По пути мы будем останавливаться возле малоизвестных зданий, рассматривать, обсуждать детали и делать зарисовки. Я буду рассказывать о каждом из них, его историю, стиль и особенности.
  • Завершение экскурсии в венском кафе — будем рассматривать работы и согреваться меланжем.

Скетчинг-тур расчитан как для профессионалов-художников, так и для тех, кто вообще никогда не рисовал. Ведь в скетчинге не существует «правильно-не правильно», это ваша индивидуальная работа и ощущение города.

Организационные детали

С собой необходимо иметь бумагу или любимый блокнот (лучше с твердым переплетом) и инструменты для зарисовок (это может быть ручка, карандаш или маркер, для более опытных — уголь, сангину или акварель).

Скетчинг-тур по улицам Вены
Скетчинг-тур по улицам Вены
Скетчинг-тур по улицам Вены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ульяна
Ульяна
По профессии я архитектор, поэтому здания для меня — намного больше, чем просто оболочки из стекла и бетона. Для меня архитектура, как зеркало, — отражает историю становления государств, могущество огромных империй и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. Я не провожу экскурсии с толпой туристов, бесконечным количеством дат и сухих фактов из учебника по истории. Мои экскурсии — скорее индивидуальные туры для сити-гурманов, прогулки-вдохновения по вкусным и красивым местам города.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Чудесная, потрясающе красивая Ульяна, огромное спасибо за экскурсию!!!! Вы провели нас по красивым, интересным местам, рассказав историю и легенды!!! Вы сразу пересмотрели план экскурсии из-за непогоды и все было отлично!!!! Все было так ярко, что мы практически все запомнили!! P.S. За рекомендацию ресторана с тапасами и возможности обеда в Хаяте отдельное спасибо!!)))
21 февраля 2020
Интересно порисовали, но особо туром не назвать - два дома Хундертвассера неподалеку друг от друга. Мы были вдвоем с дочерью 10 лет, дочке очень понравилось. На меня Хундертвассер особого впечатления не произвел.
Ульяна приятная в общении, позитивная девушка.
2 января 2020
Мне тур очень понравился, я получила то, что ожидала. Мы посмотрели знаменитые дома Хундертвассера и порисовали в кафе при музее (т.к. на улице был дождь). Ульяна рассказала о домах и показала несколько полезных приемов скетчинга.
Экскурсия оригинальная, основной упор здесь не на рассказ, а на рисование. Но я ожидала именно этого, и не была разочарована. Порекомендую экскурсию тем, кому интересно рисовать. Хотя, мне кажется, Ульяна гибко подходит к материалу, и может подстроиться под интересы экскурсанта.
Ульяне спасибо за интересный опыт :)
25 ноября 2019
Ульяна - замечательный рассказчик, а также творческая и очень содержательная личность. Мы были в Вене с дочкой на выходных, было очень приятно побродить с Ульяной по вечернему городу и посмотреть предрождественскую Вену после захода солнца. Особый шарм этой Экскурсии придаёт синергия глубоких знаний гида в области архитектуры и талант художника. Тур с элементами скечинга -это потрясающая возможность насладиться гармонией столицы Австрии и попробовать себя немножко модернистом. Дочка и Папа в восторге. Рекомендую всем этот необычный авторский тур! Ульяна умеет удивить как начинающих, так и самых опытных путешественников !
19 ноября 2019
Нам очень понравился скетчинг-тур по улицам Вены. Дочка учится рисовать. Как и все творцы, она очень ранима и я всегда переживаю, как сложится контакт с учителем. Ульяна нашла к дочке подход, была тактична и аккуратно направляла процесс к поставленной цели. Я не рисую, но под впечатлением Дома Хундертвассера и объяснений Ульяны не смогла удержаться и сделала несколько работ, получила огромное удовольствие. Спасибо Ульяне за прекрасно проведённое время и за полученные знания. В следующий раз обязательно опять отправимся рисовать с Ульяной!
Аня
8 июня 2019
Мне очень понравилась экскурсия,Ульяна просто молодец!За 1,5 часа влюбить человека в творчество может только профессионал.
Очень тактично и деликатно подсказала,как правильно выбрать ракурс,где расставить акценты.Тем кто выбирает эту экскурсиюхочу сказать-не бойтесь творить!Это ваши чувства и эмоции!После возвращения домой я продолжаю рисовать,это здорово!
Рекомендую всем.Пробуйте,не бойтесь.
30 апреля 2019
Встреча с Ульяной в Вене была для меня настоящим подарком! Я была в Вене по работе и у меня не было много времени гулять и изучать город самостоятельно. Рассказ Ульяны, ее энергетика, позитив, открыли для меня город, оставили о нем только самые добрые впечатления и желание вернуться! Ульяна очень интересный гид и человек, очень рекомендую!
4 апреля 2019
Скетчинг-тур - удивительный и новый опыт. Я никогда раньше не рисовал, но с Ульяной было не страшно начинать. Обязательно попробуйте, если хотите увидеть город по-новому. И не только Вену.
1 апреля 2019
Экскурсия ужас как плоха. Были на ней год назад, возможно, за этот год что-то изменилось, но на тот момент ни маршрут экскурсии, ни материал выстроены не были. Первоначально решили отзыв не писать (купились на красивое описание экскурсии несмотря на посредственные отзывы, сами виноваты). Однако в этом году, готовясь к поездке в Вену, снова заглянули на трипстер и увидели ту же экскурсию Ульяны за вдвое большие деньги! Тут, как говорится, не смогли молчать.
Вот что было в прошлом, 2018, году. При заявленном красивом описании того, как нас познакомят с архитектурой Вены и основами наброска (нас было двое), основную часть времени съела посиделка в кафе, инициаторами которой мы не были.
Ульяна - специфический экскурсовод, и вежливому, тактичному человеку с ней будет непросто.
В архитектуре, по нашим ощущениям, Ульяна разбирается посредственно (путается в общеизвестных фактах).
В сухом остатке: за заплаченные деньги попили венского кофе и поговорили "по душам".
К экскурсии это не имеет никакого отношения. Да и деньги за это приличные люди не берут. Никому не рекомендуем.
1 января 2019
Все было отлично
Ещё 5 отзывов

Ульяна проводит ещё 1 экскурсию

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