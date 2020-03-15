15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия ужас как плоха. Были на ней год назад, возможно, за этот год что-то изменилось, но на тот момент ни маршрут экскурсии, ни материал выстроены не были. Первоначально решили отзыв не писать (купились на красивое описание экскурсии несмотря на посредственные отзывы, сами виноваты). Однако в этом году, готовясь к поездке в Вену, снова заглянули на трипстер и увидели ту же экскурсию Ульяны за вдвое большие деньги! Тут, как говорится, не смогли молчать.

Вот что было в прошлом, 2018, году. При заявленном красивом описании того, как нас познакомят с архитектурой Вены и основами наброска (нас было двое), основную часть времени съела посиделка в кафе, инициаторами которой мы не были.

Ульяна - специфический экскурсовод, и вежливому, тактичному человеку с ней будет непросто.

В архитектуре, по нашим ощущениям, Ульяна разбирается посредственно (путается в общеизвестных фактах).

В сухом остатке: за заплаченные деньги попили венского кофе и поговорили "по душам".

К экскурсии это не имеет никакого отношения. Да и деньги за это приличные люди не берут. Никому не рекомендуем.