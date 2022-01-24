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Музыка. Мощность Слава. Война Будучи центром Османской империи и бывшим домом Фрейда и Моцарта, Вена многое пережила. И с этим опытом путешествия во времени, вы получите все это.
Ответы на вопросы
Что входит
Tour of Time Travel
Вена
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
50 минут
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Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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