Открытый в Тиргартене Шёнбрунн круглый год, здесь обитает множество животных. Вы увидите 700 различных видов, от муравьев до зебр! В число самых популярных обитателей зоопарка входят гигантские панды, коалы, белые медведи, слоны и могучие львы, а также редкие и исчезающие виды австрийских обитателей Tirolerhof.

Тиргартен-Шенбрунн - это не только популярное место для отдыха, но и посетители могут узнать больше об охране природы и дикой природы на этой уникальной достопримечательности.

Отель Tiergarten Schönbrunn расположен на территории летнего императорского дворца. Он станет идеальным дополнением дня в обширном дворцовом комплексе Шенбрунн - месте, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей. Сам зоопарк был основан в 1752 году императором Священной Римской империи Франциском I.

Несмотря на то, что Tiergarten Schönbrunn является старейшим зоопарком в мире, в нем есть одни из самых современных сооружений в любом зоопарке мира, что придает ему еще больше шарма.