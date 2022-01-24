Тиргартен-Шенбрунн: проход без очереди

Посетите самый старый зоопарк в мире в атмосфере ЮНЕСКО

4.8
942 отзыва
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Тиргартен-Шенбрунн: проход без очереди
Тиргартен-Шенбрунн: проход без очереди
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Открытый в Тиргартене Шёнбрунн круглый год, здесь обитает множество животных. Вы увидите 700 различных видов, от муравьев до зебр! В число самых популярных обитателей зоопарка входят гигантские панды, коалы, белые медведи, слоны и могучие львы, а также редкие и исчезающие виды австрийских обитателей Tirolerhof.
Тиргартен-Шенбрунн - это не только популярное место для отдыха, но и посетители могут узнать больше об охране природы и дикой природы на этой уникальной достопримечательности.
Отель Tiergarten Schönbrunn расположен на территории летнего императорского дворца. Он станет идеальным дополнением дня в обширном дворцовом комплексе Шенбрунн - месте, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей. Сам зоопарк был основан в 1752 году императором Священной Римской империи Франциском I.
Несмотря на то, что Tiergarten Schönbrunn является старейшим зоопарком в мире, в нем есть одни из самых современных сооружений в любом зоопарке мира, что придает ему еще больше шарма.

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