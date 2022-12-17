Традиции Рождества в Вене

Формат экскурсии: пешеходная

Формат экскурсии: пешеходная.

Стоимость входных билетов на выставку вертепов и радионаушники не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте. Рекомендуемое время начала экскурсии - 15:00, рекомендуемое место встречи - у собора Св. Штефана.
Традиции Рождества в Вене
Традиции Рождества в Вене
Традиции Рождества в Вене
Традиции Рождества в Вене
Традиции Рождества в Вене
Традиции Рождества в Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Рождественские рынки Вены
  • Выставка вертепов в церкви Св. Петра
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем Вас в увлекательную прогулку по рождественским рынкам Вены в компании с профессиональным русскоязычным гидом. День рождения рождественского венка и календаря, появление елки и других символов светлого праздника Рожества Христова будут представлены вам в ходе этой экскурсии. Вы прогуляетесь по самым колоритным рождественским базарам Вены, продегустируете традиционный рождественский пунш и узнаете историю его создания.

Гид также расскажет истории, связанные с рождественскими пряниками, фруктовым хлебом и шоколадом. Экскурсия также включает в себя посещение выставки старинных вертепов (инсталляции на тему рождения Христа) в церкви Святого Петра (работает только до 12 декабря).

Экскурсия рекомендуется взрослым и детям.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 20 ноября до 12 декабря в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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