Приглашаем Вас в увлекательную прогулку по рождественским рынкам Вены в компании с профессиональным русскоязычным гидом. День рождения рождественского венка и календаря, появление елки и других символов светлого праздника Рожества Христова будут представлены вам в ходе этой экскурсии. Вы прогуляетесь по самым колоритным рождественским базарам Вены, продегустируете традиционный рождественский пунш и узнаете историю его создания.

Гид также расскажет истории, связанные с рождественскими пряниками, фруктовым хлебом и шоколадом. Экскурсия также включает в себя посещение выставки старинных вертепов (инсталляции на тему рождения Христа) в церкви Святого Петра (работает только до 12 декабря).

Экскурсия рекомендуется взрослым и детям.