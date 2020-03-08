11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия на автобусе с выходами у главных достопримечательностей

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Имперская архитектура, неоготические церкви и зелёные дворцово-парковые ансамбли — путеводители не обманывают, называя Вену роскошной столицей.

Такой её увидите и вы.

За 3 часа успеете полюбоваться дворцами Хофбург, Шёнбрунн и Бельведер, неоготическими Ратушей и церковью Вотивкирхе.

Увидите Венскую оперу, парк Пратер и площадь Марии Терезии.

А наши рассказы помогут не запутаться в истории и разнообразной архитектуре Вены.
40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Альбертина
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У этой экскурсии11 отзывов
4.18
Величественная Вена
Величественная Вена

Что вас ожидает

Самое главное в Вене и о ней
С первых минут вы увлечётесь рассказом об истории Вены: узнаете о возникновении города и проследите главные эпохи столицы Австрии. Кроме того, мы подскажем, куда стоит заглянуть самостоятельно, и ответим на любые вопросы о городе. За 3 часа вам предстоит увидеть те значимые венские достопримечательности, которые трудно обойти пешком:

  • Венскую оперу — один из «брендов» Вены, известный на весь мир. Вы полюбуетесь зданием XIX века в стиле Ренессанс и услышите истории о высоком оперном искусстве.
  • Дворцовый комплекс Хофбург — зимнюю резиденцию австрийских монархов из династии Габсбургов. Здесь мы расскажем о строительстве роскошных апартаментов и сокровищах, хранящихся в Хофбурге.
  • Дворец Бельведер, который восхитит барочной архитектурой. Вы узнаете об устройстве дворцового комплекса и о коллекциях Австрийской национальной картинной галереи.
  • Городскую Ратушу — изящное неоготическое здание с башней-доминантой.
  • Церковь Вотивкирхе — ещё одну достопримечательность в неоготическом стиле, построенную благодаря пожертвованиям граждан.
  • Парк Пратер — парк развлечений и любимое место отдыха со старинным действующим колесом обозрения.
  • Дворец Шёнбрунн — у летней резиденции Габсбургов поговорим о её названии, времени расцвета и связанных с ней исторических событиях.

Кроме того, маршрут пройдёт вдоль Дуная и Дунайского канала, мимо телебашни, через музейную площадь Марии Терезии и площадь Щведенплац с её церквями и памятниками. Вы увидите комплекс ООН, юбилейную церковь на Мексикоплац, необыкновенное здание Сецессион, строгий фасад сбербанка Отто Вагнера и множество других домов, памятников, улиц и площадей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Это автобусная экскурсия без посещения достопримечательностей
  • Экскурсия начинается и заканчивается на площади Альбертина
Величественная Вена
Величественная Вена
Величественная Вена
Величественная Вена
Величественная Вена
Величественная Вена
Величественная Вена

Экскурсия проводится в понедельник, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Альбертина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Экскурсия была очень интересная, гид рассказалэнам много интересных фактов о Вене и показал самые интересные места в вене
Светлана
7 февраля 2020
Познаватьельная, очень интересная и лёгкая ознакомительная экскурсия.
20 декабря 2019
Если надо галопом по Европам , то вам на эту экскурсию .Не интересно подаётся информация , не цепляет .
3 апреля 2019
Хотелось бы больше времени и больше информации. В целом неплохо конечно, но хотелось бы не спешить и больше времени уделить местам для осмотра.
25 февраля 2019
Все понравилось,гид молодец.
2 января 2019
Экскурсия в целом построена интересно. Абсолютно не утомительно. Материал подаётся в том объёме, который необходим в условиях автобусной экскурсии. Гид информативно отвечает на дополнительные вопросы, которые иногда касались не только конкретно экскурсии, но чисто бытовых тем. Например, нас проинформировали дополнительно о конкретном месте нашего концерта (на следующий день) и дали рекомендации по некоторым правилам пользования на ж/д Австрии. Спасибо нашему гиду Анне. При случае, обязательно порекомендую знакомым. Поставил четыре звезды, т.к. уже мало чему удивляюсь и стал более сдержан в эмоциях))) Наверное, старею))))
23 ноября 2018
Интересная экскурсия. С погодой не повезло, по этому экскурсия на авто была как раз к стати. Гид был очень интересный расказчик. Много исторических фактов и нюансов. Спасибо ему.
30 октября 2018
Экскурсовод Анна умеет заинтересовать , но не хватает общего плана, идеи, структуры экскурсии. Не подойдёт как первое знакомство с Веной и не Отвечает названию Экскурсии. Также не радует коммерческая составляющая - подробный рассказ про масла и деликатесы в лавке с активным предложением купить вообще выглядит не солидно и является излишним.
Но в общем впечатление больше положительное, По объёму и времени экскурсия выглядит наполненной.
15 октября 2018
+ Гид очень любит свой город, старался ответить на все вопросы.
- Был изначально заявлен другой гид
Минибус не для обзорной экскурсии. (Нужно садиться у окна по ходу или впереди, тогда что-то увидишь)
29 сентября 2018
Мне не очень понравилась экскурсия. Может я слишком требовательна, но мне кажется, что эта экскурсия даёт мало исторических фактов, вернее она какая-то поверхностная. У меня сложилось впечатление, что гид не историк.
Ещё 1 отзыв

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