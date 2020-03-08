11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое главное в Вене и о ней

С первых минут вы увлечётесь рассказом об истории Вены: узнаете о возникновении города и проследите главные эпохи столицы Австрии. Кроме того, мы подскажем, куда стоит заглянуть самостоятельно, и ответим на любые вопросы о городе. За 3 часа вам предстоит увидеть те значимые венские достопримечательности, которые трудно обойти пешком:

Венскую оперу — один из «брендов» Вены, известный на весь мир. Вы полюбуетесь зданием XIX века в стиле Ренессанс и услышите истории о высоком оперном искусстве.

— один из «брендов» Вены, известный на весь мир. Вы полюбуетесь зданием века в стиле Ренессанс и услышите истории о высоком оперном искусстве. Дворцовый комплекс Хофбург — зимнюю резиденцию австрийских монархов из династии Габсбургов. Здесь мы расскажем о строительстве роскошных апартаментов и сокровищах, хранящихся в Хофбурге.

— зимнюю резиденцию австрийских монархов из династии Габсбургов. Здесь мы расскажем о строительстве роскошных апартаментов и сокровищах, хранящихся в Хофбурге. Дворец Бельведер , который восхитит барочной архитектурой. Вы узнаете об устройстве дворцового комплекса и о коллекциях Австрийской национальной картинной галереи.

, который восхитит барочной архитектурой. Вы узнаете об устройстве дворцового комплекса и о коллекциях Австрийской национальной картинной галереи. Городскую Ратушу — изящное неоготическое здание с башней-доминантой.

— изящное неоготическое здание с башней-доминантой. Церковь Вотивкирхе — ещё одну достопримечательность в неоготическом стиле, построенную благодаря пожертвованиям граждан.

— ещё одну достопримечательность в неоготическом стиле, построенную благодаря пожертвованиям граждан. Парк Пратер — парк развлечений и любимое место отдыха со старинным действующим колесом обозрения.

— парк развлечений и любимое место отдыха со старинным действующим колесом обозрения. Дворец Шёнбрунн — у летней резиденции Габсбургов поговорим о её названии, времени расцвета и связанных с ней исторических событиях.

Кроме того, маршрут пройдёт вдоль Дуная и Дунайского канала, мимо телебашни, через музейную площадь Марии Терезии и площадь Щведенплац с её церквями и памятниками. Вы увидите комплекс ООН, юбилейную церковь на Мексикоплац, необыкновенное здание Сецессион, строгий фасад сбербанка Отто Вагнера и множество других домов, памятников, улиц и площадей.