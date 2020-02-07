Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi

Познакомьтесь с Веной на двухэтажном автобусе, который дает вам неограниченное количество поездок по красной

4.4
1069 отзывов
Билет на автобус
Познакомьтесь с Веной на двухэтажном автобусе, который дает вам неограниченное количество поездок по красной и синей линиям.

Билеты на самые впечатляющие достопримечательности Вены действительны в течение 1 дня (Классический), 2 дня (Премиум) и 3 дня (Делюкс).
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi
Вена: автобусный тур hop-on hop-off и бесплатный Wi-Fi

Что вы увидите 🤩

  • Венская государственная опера
  • Дворец Хофбург
  • Дом музыки, Вена
  • Испанская школа верховой езды
  • Дом моря, Вена
  • Хельденплац
  • Исторический центр Вены
  • Донауинзель
  • Нижний Бельведер
  • Музей Зигмунда Фрейда
  • Пратер
  • Дунайская башня в Вене
  • Дворец Шёнбрунн
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите исторический центр города на автобусе с панорамным обзором
  2. Оцените здания времен Австро-Венгерской империи в стиле барокко
  3. Полюбуйтесь изысканно украшенным зданием Венской государственной оперы
  4. Прогуляйтесь по городскому парку, где стоят статуи известных музыкантов
  5. Зайдите в Дом музыки, чтобы увидеть одни из старинных музыкальных инструментов
  6. Прогуляйтесь по Дунайскому каналу во внутреннем городе

Красный Маршрут

1. Опера / Опера 2. Музейный квартал / Марияхильферштрассе 3. Музеи / Хофбург 4. Ратуша / мэрия 5. Вотивкирхе 6. Аугартен 7. Пратер 8. Причал 3 9. Голубой Дунай / пирс 8 - речной круиз DDSG. 10. Дунайская башня / Донаутурм 11. Старый Дунай / Старый Дунай 12. Башня UNO CITY / DC 13. Дунайский остров / Донауинзель 14. Шведенплац / Дунайский канал (речной круиз) 15. Городской парк
На этом маршруте вы узнаете больше об истории знаменитой Кольцевой улицы и дворца Хофбург, познакомитесь с жизнью Габсбургов в Вене. У вас также будет возможность исследовать Пратер с его гигантским колесом обозрения, а также Дунайский остров.

Голубой маршрут Шенбрунн

1. Музеи / Хофбург 2. Зоопарк Aqua Terra / Haus des Meeres 3. Марияхильферштрассе / отель Ibis 4. Дворец Шенбрунн / Schloss Schönbrunn 5 Hauptbahnhof / Главный вокзал 6. Верхний Бельведер 7. Нижний Бельведер 8. Дом музыки / Haus der Musik 9. Музейный квартал / Марияхильферштрассе
Этот маршрут проведет вас от центра города до дворца Шенбрунн и Бельведера. Вы узнаете больше об имперском наследии Вены и жизни Сиси.
Прогулка по городу с гидом Включено только в билеты Premium и Deluxe

Отправление с остановки 1 «Опера».

Тур проводится ежедневно в 11:30 на английском языке и в 13:30 на немецком языке.
Откройте для себя жизнь Габсбургов, посетив Хофбург, Испанскую школу верховой езды, Хельденплац и Склеп Капуцинов - главное место захоронения членов Дома Габсбургов. Тур также охватывает музыку города, от Моцарта до Гайдна и Бетховена, а также многих композиторов, которыми славится Вена. Экскурсия начинается с остановки 1: Опера, длится примерно 90 минут и заканчивается в соборе Святого Стефана, самой важной готической церкви в Австрии.
Исследуйте прекрасные здания и сады Вены в удобном для вас темпе, сидя на борту двухэтажного экскурсионного автобуса с открытым верхом, и узнайте, как австрийская столица развивалась из своих ранних кельтских и римских поселений, чтобы стать крупнейший город Австрии.
Вена считается «Городом музыки» за ее необычайное музыкальное наследие. Она также известна как «Город грез» из-за ее связи с психоаналитиком Зигмундом Фрейдом, и вы можете следить за его историей в Музее Зигмунда Фрейда. Остановки по пути включают Haus der Musik, в котором история музыки представлена в интерактивных выставках.
Выберите один из нескольких вариантов, включая роскошный тур, который включает 1-часовую вечернюю экскурсию с гидом, начинающуюся в 18:30, чтобы вы могли по-новому взглянуть на самые знаковые достопримечательности Вены.
Записанные на борту комментарии доступны на 13 языках и содержат ценную информацию, которая поможет вам спланировать свой день. Полюбуйтесь видами впечатляющих зданий, а затем прыгните на любой из остановок, перечисленных выше.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на экскурсионный автобус в Вене на 1, 2 или 3 дня
  • Пешеходная экскурсия с гидом (только вариант Premium или Deluxe)
  • БЕСПЛАТНОЕ приложение Big Bus + отслеживание автобусов в реальном времени
Что не входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Синий маршрут: первый автобус: 9:45, последний автобус: 16:45 (автобус ходит каждые 45-60 минут)
  • Красный маршрут: первый автобус: 09:30, последний автобус: 16:30 (автобус ходит каждые 45-60 минут)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 1069 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
603
4
298
3
118
2
23
1
27
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
g
7 фев 2020
Мы забронировали роскошный пакет, который включал все маршруты, ночной тур и круиз. Автобусы были безупречно чистыми и с великолепным панорамным видом на все места наверху. Али приветствовал нас и помог нам с легкостью обменять наш ваучер. Он предложил обновить, чтобы включить билеты на дворец, а также на наш следующий город Будапешт, который пришел со скидками. Отличная идея. Записанный комментарий был превосходным и своевременным на каждом взгляде Ночной тур был блестящим. Наш гид Франц был настолько хорошо осведомлен и переполнен историями. Очень дружелюбный. Наша единственная критика в том, что у круиза было очень мало комментариев, поэтому мы не знали, что мы проходили по берегам реки.
А
5 фев 2020
(Россия)
Все было здорово! Выбирали экскурсию в Вене. Нам понравилось очень! Но было бы гораздо лучше если была бы возможность сканировать билеты дважды. Приобретая экскурсию больше чем на день необходимо сохранять билеты, что бывает не совсем удобно. В итоге второй день сгорел, тк билеты были утеряны, а сканирование не принимали повторно(
И
14 янв 2020
(Россия)
В нашем распоряжении было всего полдня перед вылетом домой, поэтому мы воспользовались только обзорной экскурсией по двум маршрутам. Вена очень понравилась. Маршруты охватывают главные достопримечательности города и позволяют сформировать общее впечатление о городе. Обязательно приедем сюда на более длительный срок - очень много мест, которые хотели бы посмотреть более подробно. Однозначно рекомендую.

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