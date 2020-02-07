Красный Маршрут

1. Опера / Опера 2. Музейный квартал / Марияхильферштрассе 3. Музеи / Хофбург 4. Ратуша / мэрия 5. Вотивкирхе 6. Аугартен 7. Пратер 8. Причал 3 9. Голубой Дунай / пирс 8 - речной круиз DDSG. 10. Дунайская башня / Донаутурм 11. Старый Дунай / Старый Дунай 12. Башня UNO CITY / DC 13. Дунайский остров / Донауинзель 14. Шведенплац / Дунайский канал (речной круиз) 15. Городской парк

На этом маршруте вы узнаете больше об истории знаменитой Кольцевой улицы и дворца Хофбург, познакомитесь с жизнью Габсбургов в Вене. У вас также будет возможность исследовать Пратер с его гигантским колесом обозрения, а также Дунайский остров.

Голубой маршрут Шенбрунн

1. Музеи / Хофбург 2. Зоопарк Aqua Terra / Haus des Meeres 3. Марияхильферштрассе / отель Ibis 4. Дворец Шенбрунн / Schloss Schönbrunn 5 Hauptbahnhof / Главный вокзал 6. Верхний Бельведер 7. Нижний Бельведер 8. Дом музыки / Haus der Musik 9. Музейный квартал / Марияхильферштрассе

Этот маршрут проведет вас от центра города до дворца Шенбрунн и Бельведера. Вы узнаете больше об имперском наследии Вены и жизни Сиси.

Прогулка по городу с гидом Включено только в билеты Premium и Deluxe

Отправление с остановки 1 «Опера».

Тур проводится ежедневно в 11:30 на английском языке и в 13:30 на немецком языке.

Откройте для себя жизнь Габсбургов, посетив Хофбург, Испанскую школу верховой езды, Хельденплац и Склеп Капуцинов - главное место захоронения членов Дома Габсбургов. Тур также охватывает музыку города, от Моцарта до Гайдна и Бетховена, а также многих композиторов, которыми славится Вена. Экскурсия начинается с остановки 1: Опера, длится примерно 90 минут и заканчивается в соборе Святого Стефана, самой важной готической церкви в Австрии.

Исследуйте прекрасные здания и сады Вены в удобном для вас темпе, сидя на борту двухэтажного экскурсионного автобуса с открытым верхом, и узнайте, как австрийская столица развивалась из своих ранних кельтских и римских поселений, чтобы стать крупнейший город Австрии.

Вена считается «Городом музыки» за ее необычайное музыкальное наследие. Она также известна как «Город грез» из-за ее связи с психоаналитиком Зигмундом Фрейдом, и вы можете следить за его историей в Музее Зигмунда Фрейда. Остановки по пути включают Haus der Musik, в котором история музыки представлена в интерактивных выставках.

Выберите один из нескольких вариантов, включая роскошный тур, который включает 1-часовую вечернюю экскурсию с гидом, начинающуюся в 18:30, чтобы вы могли по-новому взглянуть на самые знаковые достопримечательности Вены.

Записанные на борту комментарии доступны на 13 языках и содержат ценную информацию, которая поможет вам спланировать свой день. Полюбуйтесь видами впечатляющих зданий, а затем прыгните на любой из остановок, перечисленных выше.