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Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Вены
Вы приехали в Вену с детьми и не знаете чем заняться? Есть простое решение — посетить зоопарк Шёнбрунн.

Если вы уже взрослый и не любите подобные места — после часовой прогулки вы измените свое мнение.

Слоны, пингвины, тигры и муравьеды — все в одном месте.

Вам не надо стоять в очереди за билетом.

Билет 🎫 уже у вас в руках — проходите и наслаждайтесь общением с животными.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей

  • €23 за экскурсию

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Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн

Что вы увидите

  • Зоопарк Шёнбрунн
Побывайте в одном из самых невероятных зоопарков в мире – зоопарке Шёнбрунн, впервые открывшем свои двери в далеком 1752 году. Этот венский зоопарк, работающий еще с императорских времен, сочетает в себе средневековые и современные черты, что особенно ярко проявляется в красивом восьмиугольном павильоне в стиле барокко, где можно позавтракать. И это только малая часть необычайно богатого архитектурного наследия Вены.
В зоопарке смоделированы различные типы среды обитания со всего мира для более чем 4 тысяч животных, в числе которых слоны, коалы, жирафы и большие панды. Не считая Берлинского зоопарка, в Шёнбрунне можно увидеть больших панд. Два представителя этого находящегося под угрозой исчезновения вида: Янг-Янг и Лонг-Ху появились в венском зоопарке в 2003 году.
В этом зоопарке, расположенном на территории дворца Шёнбрунн, также есть террариум и океанариум. Зоопарк понравится детям всех возрастов, ведь у них будет возможность поближе рассмотреть обаятельных животных. Самые маленькие смогут порезвиться в специальном игровом парке 🌳 время кормления: 10:30 – морские львы, 11:00 – северные хохлатые пингвины, 11:30 – перуанские пингвины, 13:00 – восточные бескоготные выдры, 13:30 – лесные ибисы, 14:30 –гигантские муравьеды, 15:30 – морские львы, 16:00 – коалы.
Срок действия 1 день
Проход без очереди за билетами
Дети до 5 лет проходят бесплатно
Что входит
  • Вход без очереди в зоопарк Шёнбрунн
  • Проведите день в историческом Шёнбруннском зоопарке
  • Посмотрите на слонов, коал, жирафов, больших панд и других животных
  • Позвольте своим детям вдоволь побегать по парку
  • Полюбуйтесь на белых медведей в новой зоне Franz Josef Land
  • Оцените красоту зоопарка, построенного в стиле барокко в 1752 году
  • Прогуляйтесь по тропическому лесу и аквариуму
  • Побывайте в зоопарке, признанном лучшим зоопарком в Европе в 2012 году
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки (в зоопарке есть множество ресторанов)
Начало и место завершения
🚩 Tiergarten Schönbrunn, Maxingstraße 13b, 1130 Wien
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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