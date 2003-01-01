Побывайте в одном из самых невероятных зоопарков в мире – зоопарке Шёнбрунн, впервые открывшем свои двери в далеком 1752 году. Этот венский зоопарк, работающий еще с императорских времен, сочетает в себе средневековые и современные черты, что особенно ярко проявляется в красивом восьмиугольном павильоне в стиле барокко, где можно позавтракать. И это только малая часть необычайно богатого архитектурного наследия Вены.

В зоопарке смоделированы различные типы среды обитания со всего мира для более чем 4 тысяч животных, в числе которых слоны, коалы, жирафы и большие панды. Не считая Берлинского зоопарка, в Шёнбрунне можно увидеть больших панд. Два представителя этого находящегося под угрозой исчезновения вида: Янг-Янг и Лонг-Ху появились в венском зоопарке в 2003 году.

В этом зоопарке, расположенном на территории дворца Шёнбрунн, также есть террариум и океанариум. Зоопарк понравится детям всех возрастов, ведь у них будет возможность поближе рассмотреть обаятельных животных. Самые маленькие смогут порезвиться в специальном игровом парке 🌳 время кормления: 10:30 – морские львы, 11:00 – северные хохлатые пингвины, 11:30 – перуанские пингвины, 13:00 – восточные бескоготные выдры, 13:30 – лесные ибисы, 14:30 –гигантские муравьеды, 15:30 – морские львы, 16:00 – коалы.

Срок действия 1 день

Проход без очереди за билетами

Дети до 5 лет проходят бесплатно