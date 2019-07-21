Посетите зоопарк Шенбрунн, старейший зоопарк в мире и лучший зоопарк Европы пять раз подряд. Являясь частью объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в центре которого находится летняя императорская резиденция дворца Шенбрунн, вы сможете испытать уникальное сочетание культуры и природы в зоопарке, пропагандируя сохранение и биоразнообразие, а также имперское очарование.

700 видов: от муравьедов до зебр

Посмотрите 700 видов со всего мира, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. Исследуйте участок площадью 17 гектаров и найдите жирафов, орангутанов, раскачивающихся на веревках, сибирских тигров, дремлющих на своих платформах, коал, жующих груды эвкалиптовых листьев, африканских слонов, валяющихся в своих грязевых ваннах, и сурикатов, катающихся и копающихся в песке.

Звездная достопримечательность: гигантские панды

Познакомьтесь с самыми популярными обитателями зоопарка - гигантскими пандами. Узнайте о том, что Шенбрунн - лишь один из немногих зоопарков по всему миру, которому Китайская Народная Республика доверила пару панд. Узнайте, чем уникальность зоопарка помогает этому вымирающему виду естественным образом размножаться.

Мировой тур по домам для животных

Укрыться от любой плохой погоды в многочисленных домиках для животных. Погрузитесь в двухэтажный дом в тропическом лесу, где обитает богатое разнообразие тропической флоры и фауны.

Посмотрите на мерцающих рыбок и очаровательных рептилий в террариуме аквариума. Посмотрите на обезьян с головами смерти и лемуров с красной шерстью.

Получите подводный вид на тюленей и пингвинов в Полярии. Понаблюдайте за белыми медведями, ныряющими под воду на соседнем полюсе. Узнайте интересные факты о редких породах сельскохозяйственных животных в Тиролерхофе.