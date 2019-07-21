Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк

Посетите зоопарк в венском комплексе Шёнбрунн и пройдите без очереди в старейший в мире зоопарк в стиле барокко

4.6
299 отзывов
Входной билет
Посетите зоопарк в венском комплексе Шёнбрунн и пройдите без очереди в старейший в мире зоопарк в стиле барокко.

Посмотрите на животных со всего мира, среди которых две гигантские панды.
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Вена: билет с проходом без очереди в Шёнбруннский зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проведите день в историческом Шёнбруннском зоопарке
  2. Посмотрите на слонов, коал, жирафов, больших панд и других животных
  3. Позвольте своим детям вдоволь побегать по парку
  4. Полюбуйтесь белыми медведями в новой зоне Franz Josef Land
  5. Оцените красоту зоопарка, построенного в стиле барокко в 1752 году
  6. Прогуляйтесь по тропическому лесу и аквариуму
  7. Побывайте в зоопарке, признанном лучшим в Европе в 2012 году
Посетите зоопарк Шенбрунн, старейший зоопарк в мире и лучший зоопарк Европы пять раз подряд. Являясь частью объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в центре которого находится летняя императорская резиденция дворца Шенбрунн, вы сможете испытать уникальное сочетание культуры и природы в зоопарке, пропагандируя сохранение и биоразнообразие, а также имперское очарование.

700 видов: от муравьедов до зебр

Посмотрите 700 видов со всего мира, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения. Исследуйте участок площадью 17 гектаров и найдите жирафов, орангутанов, раскачивающихся на веревках, сибирских тигров, дремлющих на своих платформах, коал, жующих груды эвкалиптовых листьев, африканских слонов, валяющихся в своих грязевых ваннах, и сурикатов, катающихся и копающихся в песке.
Звездная достопримечательность: гигантские панды
Познакомьтесь с самыми популярными обитателями зоопарка - гигантскими пандами. Узнайте о том, что Шенбрунн - лишь один из немногих зоопарков по всему миру, которому Китайская Народная Республика доверила пару панд. Узнайте, чем уникальность зоопарка помогает этому вымирающему виду естественным образом размножаться.

Мировой тур по домам для животных

Укрыться от любой плохой погоды в многочисленных домиках для животных. Погрузитесь в двухэтажный дом в тропическом лесу, где обитает богатое разнообразие тропической флоры и фауны.
Посмотрите на мерцающих рыбок и очаровательных рептилий в террариуме аквариума. Посмотрите на обезьян с головами смерти и лемуров с красной шерстью.
Получите подводный вид на тюленей и пингвинов в Полярии. Понаблюдайте за белыми медведями, ныряющими под воду на соседнем полюсе. Узнайте интересные факты о редких породах сельскохозяйственных животных в Тиролерхофе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход без очереди в зоопарк Шёнбрунн
Что не входит
  • Еда и напитки (в зоопарке есть множество ресторанов)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Ношение маски не обязательно, но настоятельно рекомендуется
  • Из-за текущих мер по профилактике распространения вируса COVID-19 некоторые крытые вольеры и контактный зоопарк остаются закрытыми до дальнейшего уведомления
  • Шоу и мероприятия с кормлением животных отменены до дальнейшего уведомления
  • В настоящее время открыты следующие зоны зоопарка: Парк жирафов, Поляриум, Аквариум и Террариум, Дом в тропиках, Дом коал, Инсектарий, Дом обезьян, ORANG.erie, Дом слонов и Дом гигантских панд
  • Животные находятся в своих вольерах
  • Следуйте указателям одностороннего движения
  • Имеется тележка с лестницей
  • Рестораны, кафе, закусочные и детские площадки в настоящее время открыты
Требования к участникам
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Все участники в возрасте от 6 до 12 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

T
21 июля 2019
мы купили тик через этот сайт, моя единственная жалоба - вы должны распечатать ваучер, а затем получить билет на стенде, что лишает вас возможности заблаговременно заблаговременно получить билеты, и вся печать - это боль, если пребывание в airbnb зоопарке очень мило и так красивая. есть много вольеров для животных, немного маленьких, но симпатичных, чтобы видеть. это также выполнимо не подавляюще большой и область вокруг там впечатляет
A
10 июня 2019
Зоопарк хороший и хорошо продуман, но мы пошли в субботу. Это был хороший день, и он был очень переполнен множеством детей. Я никогда не видел столько столлеров в одном месте! Я рекомендую вам больше наслаждаться зоопарком в будний день, когда он не так занят. Зоопарк хочет распечатать билет, но у нас не было возможности его распечатать. Тем не менее, зоопарк просто дал нам адрес электронной почты, чтобы переслать его, и они распечатали его. Очень любезен.
А
29 мая 2018
Зоопарк Шёнбрунн прекрасно подходит для посещения. Парк красивый с множеством ресторанов. Тем не менее, этот зоопарк и Берлин - не единственные зоопарки в континентальной Европе, где размещаются панды. В Пайри Дайзи в Бельгии также есть панды, и это также замечательный зоопарк, позволяющий даже более внимательно наблюдать за животными (может фактически кормить и ласкать слонов).
Ещё 296 отзывов

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