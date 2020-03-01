Вена: билеты в Дом музыки

Погрузитесь в историю венской классической музыки и науку о звуках, посетив интерактивный музей

4.5
92 отзыва
Входной билет
Погрузитесь в историю венской классической музыки и науку о звуках, посетив интерактивный музей в центре самого музыкального города.

Вы узнаете все о Моцарте, Штраусе и Бетховене, изучите музыкальные и звуковые явления через игры и аттракционы.
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Вена: билеты в Дом музыки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Погрузитесь в историю венской музыки
  2. Узнайте все о великих композиторах Гайдне, Моцарте, Бетховене, Шуберте, Штраусе, Малере и Шёнберге
  3. Попробуйте себя в роли дирижера всемирно известного Венского филармонического оркестра
  4. Прослушайте Венский филармонический новогодний концерт в высочайшем качестве
  5. Совершите акустическое путешествие в науку о звуках при помощи интерактивных стендов и инструментов
  6. Послушайте, как звучит ваше имя в виде оригинальной композиции Моцарта
  7. Сочините вальс броском игральных костей
Дом музыки — это современный экспериментальный интерактивный музей прямо в центре Вены. Именно здесь, в бывшем дворце эрцгерцога Карла, жил Отто Николаи — создатель всемирно известного Венского филармонического оркестра в 1842 году. Сегодня посетители могут посмотреть на ценные документы и реликвии из истории оркестра в музее Венской филармонии.
На других четырех этажах находится выставка, посвященная увлекательному миру музыки и звучания: сочините вальс броском игральных костей, проверьте себя в роли дирижера Венского филармонического оркестра, поэкспериментируйте с восприятием звуков и шумов или попробуйте сыграть на разных инструментах. Также вы сможете услышать, как звучит ваше имя в виде оригинальной композиции в стиле Моцарта, при помощи интерактивной игры Namadeus.
Совершите путешествие во времени и очутитесь среди великих мастеров «венской классики»: Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Штрауса, Малера и Шёнберга. Всех этих композиторов вы увидите в окружении соответствующей эпохи сквозь исторические документы, макеты, наряды, современные инсталляция и личные вещи на историческом этаже музея. В дополнение к постоянной экспозиции во внутреннем дворе Дома музыки проводятся временные выставки об известных музыкантах или определенных тематиках в истории музыки. Например, про эпоху венского модерна.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход
  • Гид в скачиваемом приложении на девяти языках и приложение для детей на двух языках
  • Карта музея
  • Пользование гардеробом
Что не входит
  • Сертификат Namadeus
  • Трансфер
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Бесплатное посещение для детей до 3 лет
  • Бесплатный вход для лиц, сопровождающих посетителей с нарушением зрения или в инвалидной коляске. Разрешены собаки-поводыри. Туалеты, оборудованные для гостей на инвалидных креслах, расположены во внутреннем дворе и на верхнем этаже
  • Доступно для инвалидных колясок: доступ к главному и боковым входам без ступенек, автоматические раздвижные двери и лифты, приспособленные для инвалидных колясок
  • Бесплатные планы этажей доступны на тех же языках в кассах
  • Бесплатное электронное руководство для смартфонов на 8 языках
  • Еда и напитки не включены
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

H
1 мар 2020
Как преподаватель экспрессивного искусства мне очень понравился этот музей - я бы хотел, чтобы у нас было что-то подобное в Данди! Интерактивные экспонаты были великолепны, и в музее есть что предложить взрослым и детям. В день моего визита в музей было несколько местных детей со своим учителем, и они могли принять участие в интересных мероприятиях. В музее есть 4 этажа, каждый с различной музыкальной направленностью, от известных австрийских композиторов всех возрастов., интерактивное мероприятие под управлением Венского оркестра, наука о звуке и музыкальных инструментах и многие другие экспонаты. Я провел в музее более 4 часов и даже не заметил, как проходит время! Стоит посетить.
M
2 янв 2020
Нашей семье очень понравился Haus der Musik. Многие интерактивные экспонаты, а также широкий спектр музыкальных знаний, предназначенных для проведения нескольких часов в Вене. На каждом этаже разная музыкальная тема, и там больше информации, чем мы могли бы переварить днем. Очень рекомендую для семей и всех любителей музыки.
E
29 июля 2019
Ещё 89 отзывов

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