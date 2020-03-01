Дом музыки — это современный экспериментальный интерактивный музей прямо в центре Вены. Именно здесь, в бывшем дворце эрцгерцога Карла, жил Отто Николаи — создатель всемирно известного Венского филармонического оркестра в 1842 году. Сегодня посетители могут посмотреть на ценные документы и реликвии из истории оркестра в музее Венской филармонии.

На других четырех этажах находится выставка, посвященная увлекательному миру музыки и звучания: сочините вальс броском игральных костей, проверьте себя в роли дирижера Венского филармонического оркестра, поэкспериментируйте с восприятием звуков и шумов или попробуйте сыграть на разных инструментах. Также вы сможете услышать, как звучит ваше имя в виде оригинальной композиции в стиле Моцарта, при помощи интерактивной игры Namadeus.

Совершите путешествие во времени и очутитесь среди великих мастеров «венской классики»: Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Штрауса, Малера и Шёнберга. Всех этих композиторов вы увидите в окружении соответствующей эпохи сквозь исторические документы, макеты, наряды, современные инсталляция и личные вещи на историческом этаже музея. В дополнение к постоянной экспозиции во внутреннем дворе Дома музыки проводятся временные выставки об известных музыкантах или определенных тематиках в истории музыки. Например, про эпоху венского модерна.